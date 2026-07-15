अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित हुआ शिवनारायणपुर स्टेशन

पटना, 15 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक पुनर्विकास किया गया है। पुनर्विकसित स्टेशन का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। नया स्वरूप प्राप्त कर चुका यह स्टेशन आधुनिक रेलवे अवसंरचना और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा।

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रेलवे के अनुसार, शिवनारायणपुर स्टेशन का ऐतिहासिक महत्व भी विशेष है। यह स्टेशन प्राचीन विक्रमशिला महाविहार के निकट स्थित है, जो आठवीं शताब्दी में पाल वंश के शासनकाल के दौरान स्थापित बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय की तरह प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है, जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के संपूर्ण स्वरूप को आधुनिक डिजाइन और उन्नत सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। स्टेशन के मुख्य भवन (फसाड) को आकर्षक और आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए भव्य प्रवेश द्वार, विस्तृत कांच की संरचना और प्रीमियम एसीपी क्लैडिंग का उपयोग किया गया है।

स्टेशन परिसर में हरित उद्यान, पैदल पथ और बेहतर यात्री आवागमन व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव मिलेगा।

पुनर्विकास के दौरान बिहार की सांस्कृतिक पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। स्टेशन के प्रतीक्षालयों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मधुबनी चित्रकला को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।

इसके अलावा, बिहार की पारंपरिक संस्कृति से प्रेरित कलाकृतियों और सजावटी तत्वों को भी स्टेशन परिसर में शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी।

रेलवे के अनुसार, स्टेशन का डिजाइन ज्ञान, शिक्षा और प्रगति की अवधारणा पर आधारित है। विक्रमशिला महाविहार की ऐतिहासिक विरासत से प्रेरित यह स्टेशन अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु के रूप में विकसित किया गया है।

स्टेशन की वास्तुकला में नवाचार, सतत विकास, यात्री सुविधा और क्षेत्रीय पहचान के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो बिहार की गौरवशाली परंपरा और आधुनिक विकास की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

पूर्व रेलवे का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिवनारायणपुर स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाओं और उन्नत अवसंरचना का विकास किया गया है। इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

पुनर्विकसित शिवनारायणपुर स्टेशन न केवल रेलवे सुविधाओं के लिहाज से आधुनिक होगा, बल्कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेगा।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी