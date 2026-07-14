अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब को मिलेंगे चार आधुनिक रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी 17 जुलाई को करेंगे उद्घाटन

चंडीगढ़, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे राज्य में महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत फिर से विकसित किए गए चार रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे।

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ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के नए रूप का उद्घाटन खुद करेंगे, जबकि वे एस.ए.एस. नगर (मोहाली) रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन के नए रूप को वर्चुअली देश को समर्पित करेंगे।

इस मौके को पंजाब के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम पल बताते हुए पंजाब भाजपा प्रमुख ने कहा कि इन स्टेशनों को आधुनिक और यात्रियों के लिए सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट हब में बदला गया है। इनमें विश्वस्तरीय सुविधाएं दी गई हैं और साथ ही इनकी स्थानीय विरासत और आर्किटेक्चरल पहचान को भी बनाए रखा गया है।

इस रीडेवलपमेंट में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आसान पहुंच, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक कॉनकोर्स, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

ढिल्लों ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी लीडरशिप में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का मकसद देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक गेटवे के तौर पर विकसित करना है, जिससे कनेक्टिविटी, टूरिज्म, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि इन चार स्टेशनों का उद्घाटन पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और राज्य के लोगों को विश्व-स्तरीय सार्वजनिक सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार की पक्की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रेल, सड़क और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगातार निवेश के जरिए पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रही है।

विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में पंजाब भाजपा नेता इस दौरे की तैयारी कर रहे हैं और इसे विकास केंद्रित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

फेसबुक पोस्ट में पंजाब भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस कार्यक्रम को अपने राज्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। यह भी बताया गया कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य राज्यों का दौरा किया है, लेकिन उन्हें पंजाब आने का मौका नहीं मिला था और अब उन्हें पंजाब के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा।

यह दौरा इसलिए भी अहम है, क्योंकि पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जहां पार्टियों ने भविष्य के चुनावों के लिए अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

भाजपा के लिए, जिसका पंजाब में एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सफर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी नया है और जो कई दशकों से राज्य में राजनीतिक गठबंधन पर निर्भर रही है, यह दौरा पंजाब में विकास के संदेश के साथ वोटरों तक पहुंचने का मौका देगा। जालंधर स्टेशन पर दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है और कार्यक्रम के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की जा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी