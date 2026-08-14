गुजरात : अमरेली में स्वतंत्रता दिवस से पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा अभियान, ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत

अमरेली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के अमरेली शहर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह से पहले पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया, जो शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की योजना का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने सावरकुंडला रोड स्थित अमरेली नगरपालिका के शेल्टर हाउस परिसर में एक पौधा लगाया। यहां जिला खनिज फाउंडेशन योजना से प्राप्त धनराशि के जरिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है।

इस परियोजना के तहत एक ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा और शहर की प्रमुख सड़कों के दोनों ओर लगभग 13,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अमरेली को एक "ग्रीन सिटी" बनाना है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुआ। इस वर्ष गुजरात का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह अमरेली में आयोजित किया जा रहा है।

पौधरोपण कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री जीतू वघाणी तथा ऊर्जा एवं कानून राज्य मंत्री कौशिक वेकारिया भी शामिल हुए।

यह पहल आने वाले वर्षों में शहर में अधिक हरित वातावरण बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रस्तावित ऑक्सीजन पार्क नगरपालिका की "ग्रीन अमरेली, क्लीन अमरेली" योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पौधरोपण कार्यक्रम से पहले अमरेली नगरपालिका के पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह तथा शॉल भेंट की।

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अमरेली के ऐतिहासिक श्री नागनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए। वहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया।

उन्होंने गुजरात के लोगों की सुख-शांति, समृद्धि और राज्य की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की।

श्री नागनाथ महादेव देवस्थान संस्थान के ट्रस्टियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं और आगंतुकों से भी मुलाकात की तथा अभिवादन किया।

यह दौरा शनिवार को होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अमरेली में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा था। शनिवार को अमरेली में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समारोह का नेतृत्व करेंगे।

--आईएएनएस

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