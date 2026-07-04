अमरनाथ यात्रा: तय रजिस्ट्रेशन तारीख पर ही पहुंचे श्रद्धालु, एलजी मनोज सिन्हा की अपील

श्रीनगर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे वैध रजिस्ट्रेशन कराए बिना यात्रा न करें। मनोज सिन्हा ने शनिवार को चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

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बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे सालाना यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए केवल अपनी तय रजिस्ट्रेशन तारीखों पर ही यात्रा करें।

सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के कुल प्रबंधन और जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता की।

उपराज्यपाल ने यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, रहने की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन की स्थिति और अन्य लॉजिस्टिकल पहलुओं की समीक्षा की।

बैठक में यह देखा गया कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बिना वैध रजिस्ट्रेशन के आ रहे थे, जिससे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था।

उपराज्यपाल ने जोर दिया कि यात्रा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही की तय सीमा के तहत आयोजित की जा रही है।

इसलिए सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है। यह दोहराया गया कि केवल तय तारीख के लिए वैध रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों को ही पवित्र गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

उपराज्यपाल ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दें। इसलिए प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से कहा है कि वे जम्मू-कश्मीर की यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और अपनी तय तारीख के लिए वैध यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट प्राप्त करें।

तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा न करें, क्योंकि उन्हें यात्रा पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपराज्यपाल ने यात्रा के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजामों की भी समीक्षा की।

उन्होंने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करना जारी रखें और सुरक्षित, सुचारू, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और संतोषजनक यात्रा के लिए लंगर संगठनों, सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य एनजीओ सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी