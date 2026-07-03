अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो, इस प्रार्थना के साथ पीएम ने श्रद्धालुओं को लिखा पत्र: प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा, राम मंदिर चढ़ावा मामले और युवाओं के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, कानून व्यवस्था और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा देशवासियों के लिए अत्यंत पवित्र और आस्था का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम एक प्रेरणादायक पत्र लिखा है, जिसमें यात्रा के सफल, सुरक्षित और सुचारू संचालन की कामना की गई है। प्रधानमंत्री का यह संदेश श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भगवान भोलेनाथ के प्रति देश की आस्था को और मजबूत करता है।
राम मंदिर चढ़ावा मामले में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा चुका है और सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। पहले जांच रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद सरकार तथ्यों के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।
वहीं, इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉन्क्लेव 2026 के दौरान 'माई भारत' पहल पर बोलते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश में 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 55 करोड़ युवा हैं और उनके रचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देना समय की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योग, व्यापार जगत और अन्य सभी हितधारकों को 'माई भारत' अभियान से जोड़ना था, ताकि युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके।
खंडेलवाल ने कहा कि देश के 9 करोड़ से अधिक व्यापारियों के बीच 'माई भारत' अभियान को तेजी से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में 'माई भारत' पोर्टल से जुड़ने और इस पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।