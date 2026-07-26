अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, 4 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन

श्रीनगर, 26 जुलाई (आईएएनएस)। 3 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या रविवार को चार लाख के आंकड़े को पार कर गई।

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के चेयरमैन भी हैं और हिमालय की इस तीर्थयात्रा का प्रबंधन करते हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "भगवान शिव की कृपा से, पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है और 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यह पवित्र यात्रा पूरी कर ली है।"

उन्होंने आगे कहा, "अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मैं इस आशीर्वाद के लिए बाबा अमरनाथ को नमन करता हूं और उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस यात्रा को सभी के लिए सचमुच एक दिव्य अनुभव बनाने में मदद की।"

रविवार को, 4,474 यात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।

फिलहाल रास्ते के रखरखाव के कारण दक्षिण कश्मीर के पहलगाम रूट से यात्रा रोक दी गई है।

यह यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहारों के साथ संपन्न होने वाली है।

अब तक लगभग चार लाख तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं, जिनमें से लगभग 1.20 लाख तीर्थयात्रियों ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की थी।

जम्मू बेस कैंप से जाने वाले तीर्थयात्रियों को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुरक्षा काफिले में कश्मीर ले जाया जाता है।

कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा मंदिर में बर्फ से बनी एक संरचना है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती-बढ़ती रहती है।

श्रद्धालुओं का मानना ​​है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है।

यात्री या तो लंबे, पारंपरिक नुनवान (पहलगाम) रूट (47 किमी लंबा) का इस्तेमाल करते हैं या छोटे बालटाल बेस कैंप रूट (14 किमी लंबा) का।

बालटाल रूट का इस्तेमाल करने वाले लोग पवित्र गुफा के अंदर दर्शन करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

वहीं, पहलगाम रूट का इस्तेमाल करने वालों को पवित्र गुफा तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं।

सुरक्षा कारणों से दोनों बेस कैंप के आगे के इलाके को 'नो-फ्लाई जोन' घोषित किए जाने के कारण, इस साल यात्रियों के लिए कोई हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं है।

--आईएएनएस

एससीएच