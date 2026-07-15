अमरनाथ यात्रा: गांदरबल पुलिस ने मणिगाम और थाजीवास सोनमर्ग में किया मॉक ड्रिल

गांदरबल, 15 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा (संजय-2026) के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांदरबल पुलिस ने परिचालन तैयारियों को बढ़ाने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पंडित कॉलोनी, मणिगाम, और थाजीवास, सोनमर्ग में संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया।

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पंडित कॉलोनी, मणिागम में यह मॉक ड्रिल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) गांदरबल द्वारा भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ घनिष्ठ समन्वय में आयोजित की गई। साथ ही, सोनमर्ग पुलिस स्टेशन, पर्यटन पुलिस और अन्य सीएपीएफ द्वारा थाजीवास, सोनमर्ग में एक और मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिससे यात्रा मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में बहु-एजेंसी सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया गया।

इन अभ्यासों का उद्देश्य विभिन्न आपातकालीन और आकस्मिक स्थितियों से निपटने में सभी भाग लेने वाली एजेंसियों की तैयारी, परिचालन समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करना था। इन अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना, क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना, सामरिक हस्तक्षेप, निकासी प्रक्रियाएं, भीड़ प्रबंधन और संभावित सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करना था।

ये समन्वित मॉक ड्रिल भारतीय सेना, पर्यटन पुलिस और सीएपीएफ के साथ घनिष्ठ समन्वय में गांदरबल पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, ताकि एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके और सभी श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/