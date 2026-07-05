अमरनाथ यात्रा: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चौथा जत्था जम्मू से रवाना, श्रद्धालु ने सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की

जम्मू, 5 जुलाई (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। पवित्र गुफा की ओर जा रहे तीर्थयात्रियों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि यात्रा के लिए किए गए इंतजाम काबिले तारीफ हैं। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की भी सराहना की और कहा कि चाहे जम्मू-कश्मीर पुलिस हो या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), सुरक्षा बल हर कदम पर तैनात थे और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे।

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स्वामी मंगल प्रदानंद ने कहा, "मैं पहली बार जा रहा हूं। हमारे मठ मिशन से हमेशा से बहुत सारे लोग जाते रहे हैं। मेडिकल वगैरह की अच्छी व्यवस्था रही है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और बहुत अच्छी तरीके से वह सभी की सेवा में लगे हुए हैं। सभी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हर प्रजाति के, हर संप्रदाय के, हर अखाड़े के साधुओं को, सभी की मदद की।"

राजस्थान से आए श्रद्धालु मोहन ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि हमें बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। वे हमें सुरक्षित ले जा रहे हैं और हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दे रहे हैं।"

श्रद्धालु रामानंद ने कहा, मैं पहली बार दर्शन करने आया हूं। बहुत उत्साह है। बाबा बर्फानी की कृपा सभी पर बनी रहे यही कामना है। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है।

एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, "बहुत उत्साह है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार खुश और स्वस्थ रहे, इसलिए मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूं। इंतजाम बहुत अच्छे हैं।"

श्रद्धालुओं ने कहा कि वे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर बदल गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से उन सुरक्षाकर्मियों की लंबी उम्र और भलाई के लिए प्रार्थना की, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे।

जैसे-जैसे काफिला श्रीनगर की ओर बढ़ा, श्रद्धालु अपनी गाड़ियों के अंदर भक्तिपूर्ण भजन गाते रहे, जिससे पूरा माहौल भगवान शिव की गहरी भक्ति से भर गया।

वहीं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य केंद्रीय व स्थानीय बलों सहित कई सुरक्षा एजेंसियों ने श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। नुनवान बेस कैंप और अन्य अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी