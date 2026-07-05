अमरनाथ यात्रा 2026: कड़ी सुरक्षा के बीच चौथा जत्था जम्मू से रवाना, 6,721 श्रद्धालु शामिल

जम्मू, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अमरनाथ यात्रा 2026 के तहत श्रद्धालुओं का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। प्रशासन के अनुसार, कुल 6,721 तीर्थयात्री 291 वाहनों के काफिले में बालटाल और पहलगाम के दोहरे बेस कैंपों के लिए रवाना हुए।

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यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एस्कॉर्टेड काफिले, चिकित्सा सुविधाएं, तथा विशेष यातायात प्रबंधन व्यवस्था की गई है।

जम्मू स्थित जोनल पुलिस कंट्रोल रूम (जेडपीसीआर) के अनुसार, चौथे जत्थे में 4,576 पुरुष श्रद्धालु, 1,310 महिला श्रद्धालु, 22 बच्चे, 572 साधु, 154 साध्वियां, 38 विदेशी पुरुष श्रद्धालु और 49 विदेशी महिला श्रद्धालु शामिल हैं। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन की व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे काफिले में 134 बसें, 37 मध्यम मोटर वाहन (एमएमवी) और 120 हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) शामिल हैं।

बालटाल जाने वाले काफिले में कुल 152 वाहन शामिल हैं, जिनमें 50 बसें, 12 मध्यम मोटर वाहन और 90 हल्के मोटर वाहन हैं। वहीं, पहलगाम मार्ग पर जाने वाले 139 वाहनों के काफिले में 84 बसें, 25 मध्यम मोटर वाहन और 30 हल्के मोटर वाहन शामिल हैं।

इस बीच, पिछले दो दिनों में पवित्र गुफा के पास हार्ट अटैक के कारण दो तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। तीर्थयात्री परवीन छगनलाल परवन, जो गुजरात के जामनगर जिले के विभापार निवासी छगनलाल के पुत्र थे, कालीमाता स्थल पर बेहोश हो गए। संयुक्त बचाव अभियान दल द्वारा उन्हें तत्काल पवित्र गुफा स्थित चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक अन्य तीर्थयात्री, अरुण कुमार (52 वर्ष), जो शिव पाल के पुत्र हैं और गली नंबर 3, न्यू बहादुर चंद कॉलोनी, हांसी रोड, करनाल, हरियाणा के निवासी हैं, शनिवार को सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित हुए और उन्हें भी तुरंत पवित्र गुफा चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनका निधन हो गया।

खबरों के अनुसार, यात्रा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है और हजारों यात्री पवित्र गुफा की ओर जाते हुए नुनवान, पहलगाम, चंदनवारी, शेषनाग, पंचतरणी और बालताल में डेरा डाले हुए हैं।

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुलभ और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।

इसके अलावा, पवित्र गुफा की ओर जाने वाले दोनों दिशाओं पर नुनवान और बालटल चिकित्सा चौकियों पर आधारभूत अस्पताल स्थापित किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जबकि सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और नियमित गश्त के जरिए पूरे मार्ग पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर और आपातकालीन सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने, मौसम की जानकारी पर ध्यान देने तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी