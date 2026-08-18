केरल : लड़की पर रिश्तेदार की हत्या की साजिश रचने का आरोप, हिरासत में तीन नाबालिग

अलप्पुझा (केरल), 18 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के अलप्पुझा जिले के करुवट्टा इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 13 वर्षीय एक किशोरी पर अपने 65 वर्षीय रिश्तेदार की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, किशोरी ने तीन नाबालिग लड़कों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोना और नकदी लूटकर महंगे गैजेट्स और बाइक खरीदने की चाहत इस अपराध की वजह हो सकती है।

पुलिस हिरासत में ली गई किशोरी मृतक की रिश्तेदार है और उसी के साथ किराए के मकान में रह रही थी। मामले में शामिल तीनों लड़के भी नाबालिग हैं। पुलिस ने अभी तक मृतक और आरोपियों की पहचान आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की है।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब हरिपाड ब्लॉक पंचायत क्षेत्र के करुवट्टा में स्थित एक किराए के मकान से 65 वर्षीय शिवनकुट्टी चेट्टियार का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने किशोरी से गहन पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं।

पुलिस के मुताबिक, हत्या शनिवार रात को की गई। उस समय चेट्टियार की पत्नी और बेटी अस्पताल गई हुई थीं, जिससे वह घर में अकेले थे।

जांच में पता चला कि किशोरी ने कथित तौर पर उसी रात को वारदात के लिए चुना और कोल्लम से आने वाले अपने दोस्तों को घर का पता तथा यह जानकारी दी कि उस समय घर में मृतक अकेला होगा।

पुलिस के अनुसार, तीनों नाबालिग रात 9 बजे के बाद घर पहुंचे। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और अपने मोबाइल फोन भी साथ नहीं लाए थे।

सोमवार सुबह शव मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच ने नया मोड़ लिया। किशोरी भी वहां मौजूद थी और खून से सने माहौल के बावजूद बार-बार कह रही थी कि उसे परीक्षा देने के लिए स्कूल जाना है।

उसका असामान्य व्यवहार और शांत स्वभाव जांच अधिकारियों को संदिग्ध लगा। इसके बाद एक महिला सर्किल इंस्पेक्टर ने उससे गहन पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान किशोरी ने स्वीकार किया कि हत्या उसकी योजना के अनुसार की गई थी।

जांच के अनुसार, पहले मृतक के हाथ और पैर चादरों तथा कपड़ों से बांधे गए। इसके बाद उनके गले में कपड़ा कस दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

वारदात के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर बेडरूम की अलमारी तोड़ी और वहां से सोने के गहने तथा नकदी लेकर फरार हो गए।

पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे पुरानी नाराजगी के साथ-साथ पैसे और कीमती सामान हासिल करने की मंशा भी थी। आरोप है कि किशोरी के लिए महंगा आईफोन और लड़कों के लिए लग्जरी मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बनाई गई थी।

जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने कथित तौर पर हत्या के बाद घर के फर्श और दरवाजों के पास मिर्च पाउडर भी बिखेर दिया था। पुलिस को यह भी शक है कि आरोपियों ने मोबाइल फोन पर वारदात का वीडियो बनाकर किशोरी को दिखाया था।

परिवार पिछले करीब तीन वर्षों से इस किराए के मकान में रह रहा था और पड़ोसियों से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था।

पुलिस के अनुसार, किशोरी मृतक के साथ रहती थी और कोल्लम में रिश्तेदारों के यहां रहने के दौरान उसकी मुलाकात अन्य नाबालिग आरोपियों से हुई थी।

जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस अपराध में नशीले पदार्थों की कोई भूमिका थी। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या आरोपी एमडीएमए का सेवन करते थे और क्या किसी बड़े ड्रग नेटवर्क का उन पर प्रभाव था।

--आईएएनएस

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