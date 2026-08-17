एयर इंडिया ने ड्रग टेस्ट में फेल होने वाले दो अन्य पायलट को ड्यूटी से हटाया

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। फुकेत-दिल्ली फ्लाइट में हुए हादसे के बाद शुरू किए गए बड़े स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत, एयर इंडिया के दो और पायलट शुरुआती ड्रग टेस्ट में फेल हो गए हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एयरलाइन द्वारा किए गए इस शुरुआती ड्रग टेस्ट में दो अतिरिक्त पायलट फेल हो गए हैं। हालांकि, अंतिम ड्रग टेस्ट के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, फिलहाल दोनों पायलट को डी-रोस्टर (ड्यूटी से बाहर) कर दिया गया है।

एयर इंडिया ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत सभी पायलटों के लिए ड्रग टेस्ट का आदेश दिया। यह कदम तब उठाया गया जब फुकेत-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट के विमान के लैंड करने के बाद हुए दो यूरिन टेस्ट में फेल होने की बात सामने आई।

इसके अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर में मारिजुआना भी पाया गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक 300 से ज्यादा एयर इंडिया पायलटों का यह टेस्ट किया जा चुका है।

हालांकि, ड्रग टेस्ट के फाइनल नतीजों को प्रोसेस होने में आम तौर पर 24 से 48 घंटे का समय लगता है।

माना जा रहा है कि फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के केबिन क्रू के एक सदस्य ने शिकायत की है कि पायलट ने पहले मारिजुआना पिया था।

एयरलाइन ने टेस्टिंग को और सख्त करने का फैसला फुकेत-दिल्ली रूट पर चलने वाले एयरबस ए320निओ से जुड़ी एक घटना के बाद लिया।

खबरों के मुताबिक, विमान के मुख्य फ्लाइट कंट्रोल हिस्सों पर अचानक कंट्रोल खो गया और वह लगभग 300 फीट नीचे आ गया। शुरुआती रिपोर्ट में इस घटना की वजह टर्बुलेंस को बताया गया था, लेकिन बाद में विमान के सिस्टम डेटा के एनालिसिस से पता चला कि कई हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आने के बाद कुछ सेकंड के लिए विमान के एलिवेटर, एलिरॉन और स्पॉइलर पर असर पड़ा। ये सिस्टम विमान के पिच, रोल और नीचे उतरने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं।

पायलटों को भेजे गए पत्र के अनुसार, 13 अगस्त से एयरलाइन कंपनी ने सुरक्षा मानकों और लोगों का भरोसा मजबूत करने के मकसद से, एविएशन नियमों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों या दवाओं के लिए ग्रुप के सभी पायलटों की अनिवार्य स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

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