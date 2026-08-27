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भारत समाचार

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 49.23 लाख रुपए कीमत का 300 ग्राम सोना जब्त

The HawkT
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(Updated )
अहमदाबाद

अहमदाबाद, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद कस्टम्स अधिकारियों ने बुधवार को सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीन इंटरनेशनल उड़ानों से आए यात्रियों से लगभग 300 ग्राम छिपाई हुई सोने की ज्वेलरी जब्त की। यह कार्रवाई एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) द्वारा यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई।

कस्टम्स के अनुसार, अबू धाबी, शारजाह और कुवैत से आने वाले यात्रियों से जुड़े तीन अलग-अलग मामले सामने आए।

कुल मिलाकर 299.490 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त की गई, जिसमें 240.090 ग्राम 24-कैरेट सोना और 59.400 ग्राम 22-कैरेट सोना शामिल थे। इसकी कुल बाज़ार कीमत 49,23,602 रुपए थी।

पहले मामले में, अबू धाबी से एतिहाद एयरवेज की उड़ान ईवाई-246 से आ रही एक महिला को एआईयू अधिकारियों ने रोका। जांच में 100.060 ग्राम वजन की 24-कैरेट सोने की दो छिपाई हुई चेन मिलीं।

इस ज्वेलरी की कीमत 16,72,003 रुपए थी और इसे कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

दूसरे मामले में, शारजाह से एयर अरेबिया की उड़ान जी9-418 से आ रहे एक जोड़े को रोका गया। अधिकारियों को कुल 140.030 ग्राम वजन की सोने की चार चूड़ियां और दो चेन मिलीं।

यह ज्वेलरी 24-कैरेट शुद्धता की थी और इसकी बाजार कीमत 23,41,739 रुपए थी। इसे कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त किया गया।

तीसरे मामले में, कुवैत से कुवैत एयरवेज की उड़ान केयू-347 से आ रही एक महिला को रोका गया।

उसके पास एक सोने का नेकलेस, दो झुमके, एक अंगूठी और पेंडेंट वाली एक चेन मिली, जिसका कुल वजन 59.400 ग्राम था। यह ज्वेलरी 22-कैरेट शुद्धता की थी और इसकी कीमत 9,09,860 रुपए थी।

कस्टम्स ने बताया कि ये कार्रवाई यात्रियों की प्रोफ़ाइलिंग के आधार पर की गई, जिसमें अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्रियों की जांच की। यह जब्ती उस घटना के दो दिन बाद हुई है जब अहमदाबाद कस्टम्स ने शारजाह से आ रही एक महिला को पकड़ा था, जिसके हाई-नेक स्वेटर के अंदर कथित तौर पर 499.540 ग्राम वजन की 24-कैरेट सोने की चेन छिपाई गई थी। वह जब्ती भी एआईयू द्वारा यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई थी। हाल के मामलों की आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

एमएस/