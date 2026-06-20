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अहिल्यानगर आर्मर्ड कोर सेंटर में 3,052 अग्निवीरों की नई फौज तैयार, 24 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 01:20 PM
अहिल्यानगर आर्मर्ड कोर सेंटर में 3,052 अग्निवीरों की नई फौज तैयार, 24 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा

मुंबई, 20 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर के आर्म्ड कोर सेंटर एवं स्कूल के मुख्यालय में शनिवार को अग्निवीरों के आठवें बैच की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इस अवसर पर देशभर से कुल 3,052 अग्निवीर सफलतापूर्वक आर्मी कोर सेंटर एवं स्कूल के पोर्टल से पास आउट हुए।

परेड में शामिल अग्निवीरों ने सैन्य धुनों पर सटीक कदमताल करते हुए अनुशासन, जोश, प्रभावशाली उत्साह, उच्च मनोबल और उमंग का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समीक्षा अधिकारी ने नव प्रशिक्षित सैनिकों को संबोधित करते हुए 24 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण ने इन युवाओं को आर्मी कोर के सशक्त सैनिकों में परिवर्तित कर दिया है।

अग्निवीरों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत ड्राइविंग एवं मेंटेनेंस ट्रेनिंग सहित उन्नत सैन्य प्रशिक्षण के दो चरणों में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के बाद वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, अपने प्राथमिक ट्रेड में कुशल तथा प्रेरित सैनिक के रूप में आर्मी कोर सेंटर एवं स्कूल से पास आउट हुए। उन्होंने कहा कि अब ये युवा और ऊर्जावान अग्निवीर आर्मी कोर की विभिन्न रेजीमेंटों में शामिल होकर राष्ट्र सेवा, गौरव और समर्पण की भावना के साथ अपना योगदान देंगे।

इसके अलावा शनिवार को ही नासिक के आर्टिलरी सेंटर से 3,650 अग्निवीर पास आउट हुए हैं। कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ये सभी भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार हैं। इसी को लेकर एक गर्व और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, नासिक के आर्टिलरी सेंटर ने 19 और 20 जून को अग्निवीर बैच 08/26 की अटेस्टेशन परेड आयोजित की गई।

यह समारोह भारतीय सेना में उनकी औपचारिक एंट्री और देश की सेवा समर्पण, अनुशासन और सम्मान के साथ करने की उनकी तैयारी का प्रतीक था। परेड का निरीक्षण नासिक के आर्टिलरी सेंटर के कमांडेंट, मेजर जनरल एनआर पांडे (सीएसएम) ने किया। इस कार्यक्रम में बेहतरीन ड्रिल मूवमेंट, मिलिट्री तौर-तरीके और सटीकता दिखाई गई, जो भारतीय सेना के प्रमुख ट्रेनिंग सेंटरों में से एक में दी जाने वाली ट्रेनिंग के उच्च मानकों को दर्शाती है। यह शानदार प्रदर्शन अग्निवीरों और उनके इंस्ट्रक्टरों दोनों के कमिटमेंट, लगन और प्रोफेशनलिज्म का सबूत था।

--आईएएनएस

डीके/वीसी