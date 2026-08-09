अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय कोलकाता में सीआईडी के सामने हुए पेश

कोलकाता, 9 अगस्त (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय रविवार को दक्षिण कोलकाता में सीआईडी के सामने पेश हुए। उन्हें पश्चिम मिदनापुर जिले में जमीन हड़पने के एक कथित मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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सुमित रॉय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए हैं। लगातार दूसरे दिन वे दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंचे। शनिवार को रॉय सुबह करीब 10 बजे जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और उनसे 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।

शनिवार रात सीआईडी कार्यालय से निकलने के बाद सुमित रॉय दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर गए थे।

सुमित रॉय के खिलाफ कुल चार एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने से जुड़ा मामला भी शामिल है। रॉय काफी दिनों से फरार थे। जब रॉय का पता उनके ज्ञात ठिकानों पर नहीं चला, तो स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने पहले ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।

जून में, पुलिस टीमों ने कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर और सेरामपुर में रॉय के ससुराल में भी तलाशी ली थी, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इसी बीच, उन्होंने पुलिस की सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

आखिरकार, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमीन हड़पने के एक मामले में अंतरिम सुरक्षा दे दी। सुप्रीम कोर्ट से मिली इसी अंतरिम सुरक्षा के साथ सुमित रॉय शनिवार को सीआईडी ऑफिस पहुंचे।

रॉय पर आरोप है कि उन्होंने पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी में सरकारी जमीन को जाली दस्तावेजों के जरिए हड़पा और बेचा। शिकायत मिलने के बाद फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम जांच कर रही है।

--आईएएनएस

डीसीएच/