अभिषेक बनर्जी के फरार सहायक सुमित रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सुमित रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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वेस्ट मिदनापुर पुलिस की अपील पर जिले के मेदिनीपुर में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुमित रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सुमित रॉय अभी फरार है।

वेस्ट मिदनापुर जिला पुलिस के तहत साल्बोनी पुलिस स्टेशन में जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुमित रॉय की तलाश है।

दरअसल, रविवार सुबह-सुबह साल्बोनी पुलिस स्टेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स (सीएपीएफ) और कोलकाता पुलिस की एक संयुक्त टीम ने रॉय की तलाश में दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर पर लंबी छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

अंदर जाने से रोके जाने पर सुरक्षा बलों को राज्य आपदा प्रबंधन कर्मियों की मदद से अभिषेक बनर्जी के घर के मुख्य गेट का ताला तोड़ना पड़ा, जिसके बाद घर के अंदर तीन घंटे तक छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया।

पता चला है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी और तलाशी का काम सुमित रॉय को खोजने के लिए किया गया था, जो उनके मोबाइल फोन की आखिरी टावर लोकेशन के आधार पर था।

राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जब साल्बोनी पुलिस स्टेशन की टीम रॉय का पता लगाने के लिए कोलकाता के लिए निकली, तो टावर लोकेशन से उनका मोबाइल फोन कालीघाट रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर पर दिखा।

टावर लोकेशन से यह भी पता चला कि सुमित रॉय का मोबाइल फोन देर रात 2:30 बजे तक उसी जगह पर था, यानी पुलिस के कालीघाट रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर के सामने पहुंचने से ठीक 30 मिनट पहले तक।

जब सोमवार दोपहर जिला अदालत ने रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो अभिषेक बनर्जी कोलकाता के बाहरी इलाके में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के कार्यालय में थे और स्कूल में नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में पूछताछ का सामना कर रहे थे।

--आईएएनएस

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