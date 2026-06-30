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अभिषेक बनर्जी के आवास पर पत्थर फेंकने का आरोप, टीएमसी नेता ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 30, 2026, 06:36 PM
अभिषेक बनर्जी के आवास पर पत्थर फेंकने का आरोप, टीएमसी नेता ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

कोलकाता, 30 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने परिवार के आवास के बाहर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा को सामान्य बना दिया गया है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है।

अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि मंगलवार सुबह एक व्यक्ति बाइक से उनके परिवार के घर के बाहर पहुंचा और वहां से उनके घर की पहली मंजिल की खिड़कियों पर बार-बार बड़ा पत्थर फेंका, जिससे शीशे टूट गए। उन्होंने इसे केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि हिंसा के संस्थागत रूप लेने का मामला बताया।

टीएमसी नेता ने सवाल उठाया कि घटना के समय पुलिस कहां थी और किसके इशारे पर आरोपी ने इस तरह का हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ऐसा माहौल बन गया है, जहां अपराध करने वाले लोगों को यह भरोसा रहता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा।

अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में पारित ‘वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा, जिन पर भाजपा समर्थित होने के आरोप लगाए जाते हैं।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति को देखकर वह चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम