'अब कोई गुट नहीं, सिर्फ एक ही शिवसेना है', उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तंज

कोल्हापुर, 20 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब कोई 'गुट' नहीं बचा है, बल्कि उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में केवल 'एक असली शिवसेना' है।

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केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं, जहां उन्होंने 1,445.97 करोड़ रुपए की लागत वाली महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर विकास और कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का परिचय कराते हुए उन्हें 'शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री' के रूप में संबोधित किया।

शाह ने कहा, "पहले हमें उन्हें 'शिवसेना शिंदे गुट' कहना पड़ता था। लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है, सिर्फ एक ही शिवसेना है।"

इन बयानों को 'ऑपरेशन टाइगर' से जोड़कर देखा जा रहा है। यह उस राजनीतिक ऑपरेशन का कोड नाम माना जाता है, जिसने खबरों के अनुसार उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक अन्य बड़े विभाजन की कगार पर ला खड़ा किया है।

राजनीतिक घटनाक्रम तब और तेज हो गया जब इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने नई दिल्ली में ठाकरे द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की एक अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया और पार्टी के औपचारिक व्हिप का उल्लंघन किया।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने शुक्रवार को जल्द ही होने वाले राजनीतिक बदलाव के स्पष्ट संकेत देते हुए कहा, "यह तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है।"

शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन विपक्षी नेताओं पर पलटवार करने के लिए तीखी और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, जो पार्टी छोड़ने की अफवाहों को लेकर उन पर निशाना साध रहे थे।

शिंदे ने कहा, "लोग पूछ रहे थे कि एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे, मंच पर कौन आएगा और क्या होगा? देखिए, यह शेर आज आपके सामने खड़ा है।"

उन्होंने कहा, "मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, कुछ कुत्ते रोज भौंक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, जबकि शेर अकेला चलता है।"

उद्धव ठाकरे या शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत का सीधे नाम लिए बिना, शिंदे ने यूबीटी गुट की चेतावनी का जवाब दिया।

इससे पहले राउत ने धमकी दी थी कि अगर बागी विधायक अपने चुनाव क्षेत्रों में आए, तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें 'कुचल' देंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम