आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा के युवक की पुलिस हिरासत में मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित

विजयवाड़ा, 21 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विजयवाड़ा में 25 साल के युवक साई कृष्णा की हिरासत में मौत मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है। इंस्पेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) एम. रवि प्रकाश गाडे एसआईटी को हेड करेंगे।

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चीफ सेक्रेटरी साई प्रसाद द्वारा जारी एक सरकारी ऑर्डर के अनुसार, वेस्ट गोदावरी के पुलिस सुपरिटेंडेंट अदनान नईम अस्मी और अल्लूरी सीतारामाराजू के एसपी अमित बरदार इसके मेंबर होंगे। बापटला जिले के एडिशनल एसपी एल. सुधाकर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है।

सरकार ने एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अलग-अलग विंग से जरूरी एक्स्ट्रा स्टाफ, टेक्निकल और फोरेंसिक सपोर्ट लेने के अधिकार दिए हैं।

जांच दल कृष्णलंका पुलिस स्टेशन के निलंबित सर्किल इंस्पेक्टर नगराजू के खिलाफ गैरकानूनी हिरासत, हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों की जांच करेगा।

साई कृष्णा की मां गाडे विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को नागराजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

टास्क फोर्स पुलिस सोमवार सुबह से सिंह नगर स्थित नगराजू के आवास पर उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद निलंबित एसएचओ की गिरफ्तारी की संभावना है।

पुलिस ने साई कृष्णा को 9 मई को एक केस में पूछताछ के लिए उठाया था और वह तब से वापस नहीं आया। विजया लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को कस्टडी में टॉर्चर किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।

उन्होंने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, जिसने कृष्णा लंका पुलिस को पीड़ित को 15 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया, क्योंकि पुलिस साई कृष्णा को पेश नहीं कर सकी, इसलिए हाई कोर्ट ने पुलिस को उसे 29 जून तक पेश करने का निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 17 जून को इस मामले में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जांच का आदेश दिया। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर नागराजू को सस्पेंड करने का भी आदेश दिया।

पुलिस ने विजया लक्ष्मी और कुछ दूसरे लोगों का बयान दर्ज किया है। उन्होंने अलग-अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किए और दूसरे टेक्निकल सबूत भी इकट्ठा किए।

साई कृष्णा की मां के इस आरोप के बाद कि पुलिस अधिकारी ने उसे पीट-पीटकर मार डालने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जांच टीम ने कृष्णा लंका के एक श्मशान घाट से रिकॉर्ड इकट्ठा किए। जांच अधिकारियों ने 23 से 26 मई के बीच जिन सभी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, उनकी डिटेल्स इकट्ठा की हैं।

पिछले हफ्ते सेकंड एडिशनल ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को 1 मई से 1 जून तक कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज संभालकर रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को साई कृष्णा और उसकी मां के मोबाइल फोन के उसी समय के कॉल डाटा रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी