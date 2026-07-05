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आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसीपी नेता ने लापता मछुआरों के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 05:35 PM
आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसीपी नेता ने लापता मछुआरों के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया

विशाखापत्तनम, 5 जुलाई (आईएएनएस)। वाईएसआरसीपी नेता वासुपल्ली गणेश ने विशाखापत्तनम तट से मछली पकड़ने वाली नाव के लापता होने के बारे में बात करते हुए कहा कि नाव पिछले दिन शाम को लापता हो गई थी।

उनके अनुसार, नाव से संपर्क शाम करीब 4:00 बजे टूट गया, जब वह सात मछुआरों के साथ समुद्र में थी। खबरों के मुताबिक, मछुआरों ने दोपहर करीब 2:00 बजे अपने परिवारों को बताया था कि वे एक घंटे के भीतर किनारे लौट आएंगे।

उन्होंने बताया कि उस समय मौसम की स्थिति बहुत खराब थी, भारी बारिश हो रही थी और समुद्र में हालात मुश्किल थे।

वासुपल्ली गणेश ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की, लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारी मछुआरों की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व देने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने 3 तारीख को मौसम संबंधी चेतावनी जारी की थी, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत या प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने बताया कि समुद्र में लगभग 400 मछली पकड़ने वाली नावें काम कर रही थीं और अधिकारियों को पता था कि उनमें से कई नावें 3 और 4 तारीख को वापस लौटेंगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले से ही जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, जैसे मछली पकड़ने वाली नावों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और मिली जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करना। उनके अनुसार, लापता नाव से संपर्क टूटने के तुरंत बाद ही बचाव अभियान शुरू कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि सरकार लापता छह मछुआरों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे।

वहीं, आंध्र प्रदेश के एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने बताया कि उन्होंने हार्बर का दौरा किया और शनिवार शाम को समुद्र में लापता हुए मछुआरों के परिवारों से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि नाव से एक संदेश मिला था जिसमें बताया गया था कि मौसम खराब है, जिसके बाद मत्स्य विभाग ने सभी नावों को तट पर लौटने की सलाह दी थी। ज्यादातर नावें सुरक्षित रूप से हार्बर पहुंच गईं, और लापता नाव भी तट से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही थी। मछुआरों ने अपने परिवार वालों को बताया था कि वे आधे घंटे में लौट आएंगे और उनसे पकड़ी गई मछलियों को उतारने में मदद के लिए हार्बर आने को कहा था। हालांकि, जब परिवार वालों ने उस समय के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो किसी भी मछुआरे से संपर्क नहीं हो पाया। क्रू सदस्यों को बार-बार कॉल करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं, क्योंकि उनके सभी फोन नेटवर्क से बाहर हो गए थे।

--आईएएनएस

एमएस/