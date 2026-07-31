आंध्र प्रदेश : पीएम मोदी 17,900 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

विशाखापत्तनम, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान 17,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे।

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वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में एएसआईपी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जिसे 460 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से विकसित किया जा रहा है। यह सुविधा एएसआईपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोरिया गणराज्य की एपीएसीटी के साथ मिलकर विकसित की जा रही है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी मिली है। यह सुविधा हर साल लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करेगी और हाई-स्किल्ड रोज़गार के अवसर पैदा करेगी, साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत सहायक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री कुरनूल-4 रिन्यूएबल एनर्जी जोन (आरईजेड) - फेज-I (4.5 जीडब्ल्यू) के इंटीग्रेशन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखेंगे, जिसे पॉवरग्रिड द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के जरिए लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से लागू किया जा रहा है।

वे कुरनूल विंड एनर्जी जोन/सोलर एनर्जी ज़ोन (आंध्र प्रदेश) – पार्ट ए और पार्ट बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है, और अनंतपुरम (2,500 मेगावाट) और कुरनूल (1,000 मेगावाट) में सोलर एनर्जी ज़ोन के लिए ट्रांसमिशन स्कीम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे पॉवरग्रिड द्वारा 820 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से लागू किया गया है।

ये ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कुरनूल और अनंतपुरम में रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन से पैदा होने वाली बिजली को बाहर भेजने और नेशनल ग्रिड के जरिए देश भर में लाभार्थियों तक बिजली पहुंचाने में मदद करेंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये ग्रिड में बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने में मदद करेंगे, डिमांड सेंटर्स के लिए साफ़-सुथरी बिजली की उपलब्धता में सुधार करेंगे, और फॉसिल फ्यूल-बेस्ड बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम करके भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइज़ेशन प्रयासों में योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया जाएगा, उनमें एनएच-365बीजी के रेचेरला से गुरुवायगुडेम सेक्शन तक चार-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे, एनएच-365बीजी के गुरुवायगुडेम से देवरापल्ले सेक्शन तक चार-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे और एनएच-67 पर चार-लेन वाला ताड़ीपत्री बाईपास शामिल हैं।

वह एनएच-565 के पेन्चालाकोना-येरपेडु सेक्शन पर लिंगसमुद्रम में एक ऊंचे पुल की आधारशिला भी रखेंगे। इन प्रोजेक्ट्स से विजयवाड़ा और कई अन्य शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच यात्रा की दूरी और समय कम होगा, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

एससीएच