आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री कापू नेता मुद्रगदा पद्मनाभम का निधन, जगन मोहन रेड्डी ने जताया दुख

अमरावती, 14 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता मुद्रगडा पद्मनाभम का मंगलवार को निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे।

Read More

कापू समुदाय के एक प्रमुख नेता और पूर्व सांसद का मंगलवार की शाम को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया।

22 जनवरी 1953 को अविभाजित पूर्वी गोदावरी जिले के किर्लामपुडी में जन्मे उन्होंने 1977 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1978 में जनता पार्टी के टिकट पर प्रथिपाडु से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए।

मुद्रागडा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में तब शामिल हुए जब अभिनेता से नेता बने एनटी रामा राव (एनटीआर) ने 1982 में इसे शुरू किया था। वह 1983, 1985 और 1989 में विधायक चुने गए। उन्होंने 1985 और 1988 के बीच एन. टी. रामा राव की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम किया।

बाद में, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और टीडीपी भी छोड़ दी, और प्रजा रक्षा समिति बनाई। उन्होंने तेलुगु नाडु पार्टी की भी स्थापना की थी।

टीडीपी में दोबारा शामिल होने के बाद, वह 1999 में काकीनाडा से लोकसभा के लिए चुने गए।

उन्होंने कापू समुदाय के लिए आरक्षण के आंदोलन का नेतृत्व किया और समुदाय के लिए पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी की।

पूर्व मंत्री 2024 के चुनावों से पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में सभी पार्टियों के नेताओं ने मुद्रागडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

पवन कल्याण ने कहा कि 1978 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने चार बार विधानसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व किया और एक बार काकीनाडा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए।

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वरिष्ठ नेता मुद्रागडा पद्मनाभम के अचानक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

उनके बेटे गिरिबाबू से फोन पर बात करते हुए वाईएस जगन ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मुद्रागडा पद्मनाभम के निधन की खबर से उन्हें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। उन्होंने गिरीबाबू और शोक-संतप्त परिवार से इस मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने का आग्रह किया।

वाई.एस. जगन ने कहा कि मुद्रगाडा पद्मनाभम की लोगों के लिए समर्पित सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा और उनका योगदान एक स्थायी विरासत बना रहेगा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और दुख की इस घड़ी में शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी