आंध्र प्रदेश: भोगपुरम हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए मंच तैयार

विशाखापत्तनम, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है।

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प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे भोगपुरम पहुंचेंगे और यात्री टर्मिनल भवन का जायजा लेंगे।

सुबह करीब 11:30 बजे वे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे भोगपुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे।

इस कार्यक्रम में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित, इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को प्रति वर्ष 6 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस हवाई अड्डे से आंध्र प्रदेश में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र में हवाई संपर्क भी मजबूत होगा।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यात्री टर्मिनल भवन को आधुनिक, सुगम और कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हवाई अड्डे में परिचालन दक्षता बढ़ाने और भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक तकनीक और टिकाऊ विशेषताएं शामिल की गई हैं।

हवाई अड्डे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम), एयरसाइड 4.0 तकनीक, एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशंस सेंटर (एपीओसी), बायोमेट्रिक यात्री प्रसंस्करण, स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और इंटेलिजेंट ऑपरेशनल मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस जैसी उन्नत तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। इन प्रणालियों से परिचालन दक्षता में वृद्धि, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग की उम्मीद है।

इस परियोजना में ऊर्जा-कुशल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन पहल, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण निगरानी उपायों सहित कई सतत विकास संबंधी विशेषताएं शामिल हैं। टर्मिनल को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है और यह यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (यूएसजीबीसी) के साथ पंजीकृत है।

हवाई अड्डे का वास्तुशिल्प डिजाइन आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। टर्मिनल की छत का आकार पारंपरिक चुट्टिलू झोपड़ियों और अरकु घाटी के परिदृश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जबकि इसका प्रवाहमय रूप उड़ती हुई मछली की मनमोहक गति का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय वास्तुशिल्प तत्वों को समकालीन हवाई अड्डे के डिजाइन के साथ मिश्रित करता है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी