आदिवासी समुदाय पर्यावरण संतुलन और सांस्कृतिक धरोहर के मुख्य आधार, विश्व आदिवासी दिवस पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही देशवासियों को आदिवासी समुदायों की रक्षा और सम्मान करने की अपील की है।

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया, "विश्व आदिवासी दिवस पर हम भारत के आदिवासी समुदायों का सम्मान करते हैं, जो प्राचीन परंपराओं, विविध संस्कृतियों, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के संरक्षक हैं। उनकी कहानियां, समझदारी और मजबूती भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं। आइए हम उनकी पहचान का जश्न मनाएं, उनके अधिकारों का सम्मान करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां वे सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "विश्व आदिवासी दिवस पर समस्त आदिवासी भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को नई गति मिली है। आदिवासी समाज का सम्मान, अधिकार और विकास हमारी प्राथमिकता है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में भी जनजाति के कल्याण, शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।"

राजस्थान सरकार ने एक्स पोस्ट में कहा, "विश्व आदिवासी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदिवासी समुदाय पर्यावरण संतुलन और सांस्कृतिक धरोहर के मुख्य आधार हैं। आइए उनकी अनमोल परंपराओं को सहेजने और उन्हें सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक्स पर लिखा, "विश्व आदिवासी दिवस पर हम मूल निवासी और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, ज्ञान और अटूट जज्बे का जश्न मनाते हैं। प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव, सदियों पुराना ज्ञान और मुश्किलों का सामना करने की क्षमता हमारी साझा विरासत का अनमोल हिस्सा है। आइए हम उनके अधिकारों, सम्मान, सशक्तीकरण और एक टिकाऊ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं। साथ ही उन समृद्ध परंपराओं को भी संजोकर रखें जो हमारे समाज को समृद्ध बनाती हैं।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, "विश्व आदिवासी दिवस पर देश के समस्त आदिवासी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की समृद्ध संस्कृति, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और हमारी विविधता को सहेजने में आदिवासी समाज का योगदान अमूल्य है। आदिवासी समाज के जल-जंगल-जमीन, संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संकल्पबद्ध है।"

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, "‘विश्व आदिवासी दिवस’ के अवसर पर समस्त आदिवासी समाज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक्स पोस्ट में कहा, "जंगलों ने पीढ़ियों से हमारे आदिवासी समुदायों की रक्षा की है और बदले में उन्होंने प्रकृति, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान के संरक्षक के रूप में जंगलों की रक्षा की है। 'विश्व के मूल निवासियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस' पर मैं अपने सभी आदिवासी भाई-बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं।"

पवन कल्याण ने आगे कहा, "इस वर्ष का विषय, "मूल निवासी दाइयों का सम्मान: जीवन और भलाई की सुरक्षा" हमें पीढ़ियों से चले आ रहे अमूल्य पारंपरिक ज्ञान और जीवन, स्वास्थ्य, संस्कृति व विरासत की रक्षा में मूल निवासी महिलाओं और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। "

उन्होंने कहा, "आदिवासी समुदायों के साथ मेरा जुड़ाव बहुत व्यक्तिगत है। उनके स्नेह और भरोसे ने हमेशा उनके सम्मान और कल्याण के लिए काम करने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। 'अदावी थल्ली बाटा' जैसी पहलों, दूर-दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी, आजीविका के अवसरों और जंगलों व वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास हर आदिवासी परिवार तक पहुंचे और साथ ही उनकी पहचान व परंपराएं भी सुरक्षित रहें। उनका भरोसा एक जिम्मेदारी है। उनकी विरासत हमारा गौरव है। उनकी प्रगति हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर ऐसे भविष्य की ओर बढ़ें जहां हर आदिवासी परिवार सम्मान, अवसर, सुरक्षा और उम्मीद के साथ जीवन जीए।"

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पोस्ट में कहा,"विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर विश्व की समृद्ध एवं प्राचीन आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण तथा आदिवासी समाज के अधिकारों एवं हितों की रक्षा का संकल्प लें। आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराएँ हमारी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी