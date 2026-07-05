आरपीएफ की अपराध-विरोधी मुहिम तेज, मानव तस्करी रोकने के लिए कोशिशें बढ़ाईं

गुवाहाटी, 5 जुलाई (आईएएनएस)। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अपराध और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र में मानव तस्करी को रोकने के लिए कोशिशें भी बढ़ा दी हैं।

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एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि आरपीएफ कर्मियों ने 25 से 30 जून के दौरान अलग-अलग रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कई सफल ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशनों में नशीले पदार्थ, अवैध शराब, चोरी का सामान, अवैध रेलवे टिकट और नकदी बरामद की गई। साथ ही अपराधियों को पकड़ा गया, कमजोर यात्रियों को बचाया गया और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा की गई।

लगातार की जा रही ये कोशिशें एनएफआर की उस पक्की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं, जिसके तहत वह एक सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल रेलवे नेटवर्क सुनिश्चित करना चाहता है।

शर्मा ने बताया कि छह दिनों के दौरान आरपीएफ के जवानों ने 36 सफल ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन्स में लगभग 41.99 लाख रुपए कीमत का 83.984 किलोग्राम गांजा, 39,000 रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब/बीयर की 343 बोतलें और एक कैन, 1.12 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सात मोबाइल फोन, 7,000 रुपए से ज्यादा कीमत के दो अवैध रेलवे टिकट और 35,000 रुपए से ज्यादा नकद बरामद किए गए।

बरामद सामान की कुल कीमत 43.92 लाख रुपए से ज्यादा थी।

आरपीएफ के जवानों ने 17 अपराधियों को भी पकड़ा, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, टिकट की कालाबाजारी, चोरी, पत्थरबाजी और रेलवे एक्ट व अन्य लागू कानूनों के तहत अन्य अपराधों में शामिल लोग शामिल थे। इन ऑपरेशन्स से आरपीएफ की मानवीय प्रतिबद्धता भी सामने आई।

सीपीआरओ के अनुसार, इस दौरान आरपीएफ ने 17 लोगों को बचाया, जिनमें 15 नाबालिग लड़के-लड़कियां और दो कमजोर वर्ग के वयस्क शामिल थे। सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उन्हें संबंधित चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों, चाइल्डलाइन, वन स्टॉप सेंटर्स, एनजीओ या अभिभावकों को सुरक्षित सौंप दिया गया।

इसके अलावा, आरपीएफ के कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला रेलवे स्टेशन पर एक घायल यात्री को तुरंत मेडिकल मदद दी, जिससे उसका समय पर इलाज हो सका और उसे सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया जा सका।

--आईएएनएस

एमएस/