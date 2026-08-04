आईटीबीपी भर्ती 2026: मेडिकल ऑफिसर समेत 282 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 10 अगस्त से

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। देश का एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) ने मेडिकल ऑफिसर समेत विभिन्न 282 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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आईटीबीपी की ओर से जारी कुल 282 रिक्तियों में सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकंड-इन-कमांड) के 5, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट) के 162 और मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमांडेंट) के 115 पद शामिल हैं। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकंड-इन-कमांड) के 5 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 4 और ओबीसी का 1 पद हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट) के 162 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 55, एससी के 27, एसटी के 9, ओबीसी के 51 और ईडब्ल्यूएस के 20 पद हैं। वहीं, मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमांडेंट) के 115 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 32, एससी के 23, एसटी के 18, ओबीसी के 32 और ईडब्ल्यूएस के 10 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पद के लिए आईटीबीपी के नियमों के अनुसार जरूरी सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल योग्यताए होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए एमबीबीएस डिग्री के साथ-साथ संबंधित पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल योग्यता और मेडिकल ऑफिसर पद के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री और वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकंड-इन-कमांड) पद पर चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 7वें सीपीसी के अनुसार, पे मैट्रिक्स में लेवल-12 के तहत 78,800 से 2,09,200 रुपए के बीच प्रति माह; स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमांडेंट) पर चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 7वें सीपीसी के अनुसार, पे मैट्रिक्स में लेवल-11 के तहत 67,700 से 2,08,700 रुपए के बीच प्रति माह; और मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमांडेंट) पद पर चयनित आवेदक की सैलरी 7वें सीपीसी के अनुसार, पे मैट्रिक्स में लेवल-12 के तहत 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार के लिए 400 रुपए तय किया गया है। वहीं, महिला उम्मीदवार, पूर्व सैनिक और एससी/एसटी श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आईटीबीपी की ओर से संबंधित रिक्तियों के लिए भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी का विस्तृत नोटिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से अपने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। हालांकि, इससे जुड़े अपडेट के लिए उम्मीदवारों को समय-दर-समय ऑफिशियल पोर्टल को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम