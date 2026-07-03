आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश में नंबर-1, सभी 27 थानों ने भी हासिल की प्रथम रैंक

नोएडा, 3 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जनशिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है।

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पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जून 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

खास बात यह रही कि कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी 27 थानों ने भी अपने-अपने स्तर पर प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुलिस कमिश्नरेट की इस उपलब्धि को प्रभावी निगरानी, नियमित समीक्षा और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा प्रत्येक माह के प्रत्येक शुक्रवार को आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की जाती है। इस दौरान लंबित मामलों, शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समयसीमा का गहन मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। इसी सतत मॉनिटरिंग और जवाबदेही की व्यवस्था के कारण कमिश्नरेट लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतों के निस्तारण के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने और उनसे फीडबैक प्राप्त करने के मामले में भी गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा। अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण के बाद संबंधित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कार्रवाई की जानकारी दी गई तथा मौके पर जाकर जांच सुनिश्चित की गई।

इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि शिकायतकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उत्कृष्ट फीडबैक दिया और इस श्रेणी में कमिश्नरेट का प्रदर्शन शत-प्रतिशत दर्ज किया गया। आईजीआरएस पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन जनशिकायत निस्तारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें घर बैठे दर्ज करा सकते हैं।

इस पोर्टल का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। बेहतर निस्तारण से न केवल आमजन को त्वरित राहत मिलती है, बल्कि प्रशासन और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होता है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कहा है कि भविष्य में भी आमजन की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। प्रत्येक नागरिक को प्रभावी पुलिस सहायता उपलब्ध कराने और जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कमिश्नरेट निरंतर इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम