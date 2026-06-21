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आईजी कश्मीर जोन ने खीर भवानी मेले से पहले माता खीर भवानी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 07:26 AM
आईजी कश्मीर जोन ने खीर भवानी मेले से पहले माता खीर भवानी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

गांदरबल, 21 जून (आईएएनएस)। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) वीके बिरदी ने सेंट्रल कश्मीर रेंज डीआईजी राजीव ओमप्रकाश पांडे और एसएसपी गांदरबल सुधांशु धामा के साथ रविवार को तुलमुल्ला स्थित पवित्र माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने माता खीर भवानी मेला-2026 के सुचारू और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

इस दौरान, आईजीपी ने मंदिर परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था और इंतज़ामों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कई पहलुओं की समीक्षा की, जिनमें एक्सेस कंट्रोल, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, भीड़ प्रबंधन के उपाय, ट्रैफिक रेगुलेशन और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तय पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता शामिल थी।

आईजीपी ने ने सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और परेशानी-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता, तालमेल और तैयारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर और आसपास के इलाकों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और सभी जरूरी सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा कि वे मेले के सफल आयोजन के लिए अन्य विभागों और हितधारक के साथ मिलकर काम करें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि माता खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं को हर संभव मदद और सुविधाएं मिलें।

इसके पहले शनिवार को जम्मू में रैली माता खेड भवानी मेले के लिए बड़ी संख्या में लगभग 200 बच्चे सवार होकर नगर कोटा से निकले थे। माता भवानी खेड यात्रा को लेकर वैष्णवों में भारी उत्साह है। इस साल तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

भाजपा नेता देवयानी राणा ने माता खड़खड़ भवानी यात्रा में शामिल होने वाले का स्वागत किया। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, "यह हमारा सौभाग्य है कि माता खेड भवानी जी के दर्शन के लिए जाने वाले हमारे सभी पवित्र भाई-बहन कोल कंडोली माता मंदिर के पास स्थित नगरोटा के पुराने टोल पोस्ट से दर्शन हो रहे हैं। मुझे बहुत आशीर्वाद हो रहा है कि हम यहां भी अपनी सेवा दे पा रहे हैं।"

--आईएएनएस

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