आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, जालंधर से एक आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

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यह कार्रवाई काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और जालंधर ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत की। इस दौरान जालंधर से मॉड्यूल के एक प्रमुख ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया गया है, जिसे विदेश में बैठे हैंडलर संचालित कर रहे थे।

पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया गया है। इस आईईडी में 1.3 किलोग्राम उच्च क्षमता वाला विस्फोटक, शरापनेल (धातु के टुकड़े) और बॉल बेयरिंग भरे हुए थे। इससे संकेत मिलता है कि आरोपी किसी बड़े और प्रभावशाली आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था, जिसका उद्देश्य प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना था।

पुलिस ने बताया कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ा आतंकी खतरा टल गया और कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकी।

मामले में जालंधर ग्रामीण के पतारा थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

जांच एजेंसियां इस पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। इसमें विदेश में बैठे हैंडलरों, स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले लोगों और इस साजिश से जुड़े सभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी