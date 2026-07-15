आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन रात 9 बजे से उपलब्ध होगा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन आज यानी बुधवार रात 9 बजे से उपलब्ध होगा, ताकि नागरिक वेबसाइट के नए स्वरूप का अनुभव कर सकें और इसकी विशेषताओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।

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इसे एचटीटीपीएस://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईआरसीटीसी.को.इन/ईटिकट/ लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है। बीटा वर्जन का लिंक मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी उपलब्ध है।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) के छात्रों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत के दौरान वेबसाइट में किए गए इन सुधारों की ओर ध्यान दिलाया।

आईआरसीटीसी वेबसाइट पहली बार 2002 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में यह वेबसाइट प्रतिदिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकटों का संचालन करती है।

नई वेबसाइट में एक नया, साफ-सुथरा यूजर इंटरफेस और सरल उपयोगकर्ता अनुभव है। आईआरसीटीसी ने बीटा वर्जन में चार प्रमुख सुधार किए हैं, जिनमें कोई अनावश्यक कैप्चा नहीं। कोई अनावश्यक पॉप-अप नहीं। कोई चमकते हुए ग्राफिक्स नहीं। कोई ध्यान भटकाने वाले तत्व नहीं है, सीट उपलब्धता सभी श्रेणियों में दिखाई देती है, बुकिंग के चरणों की संख्या में कमी, यात्री विवरण सुरक्षित रखे जाते हैं।

छात्रों को डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्होंने वेबसाइट के स्वरूप और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, नई वेबसाइट परीक्षण के लिए तैयार है। बीटा वर्जन उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सुधारों पर और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा, जिन्हें आगामी वर्जन में शामिल करके वेबसाइट को और बेहतर बनाया जा सकता है।

--आईएएनएस

एमएस/