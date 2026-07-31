आईआरईएल में मैनेजर सहित 73 पदों पर भर्ती का अवसर, 10 अगस्त तक करें आवेदन

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स और कार्यालयों के लिए 73 नियमित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती हेतु योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Read More

आईआरईएल की ओर से जारी रिक्तियों में तकनीकी विषय के 41 और गैर-तकनीकी विषयों के 32 पद शामिल हैं। तकनीकी विषय के 41 रिक्तियों में चीफ मैनेजर (मैकेनिकल) का 1, डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल) का 1, असिस्टेंट मैनेजर (मैकेनिकल) के 6, चीफ मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) का 1, डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) के 3, असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) के 4, डिप्टी मैनेजर (केमिकल) का 1, असिस्टेंट मैनेजर (केमिकल) के 4, डिप्टी मैनेजर (मिनरल) के 2, मैनेजर (माइनिंग) का 1, असिस्टेंट मैनेजर (माइनिंग) के 4, डिप्टी मैनेजर (कमर्शियल/परचेज) के 2, डिप्टी मैनेजर (इंडस्ट्रियल सेफ्टी) के 2, असिस्टेंट मैनेजर (इंडस्ट्रियल सेफ्टी) के 2, असिस्टेंट मैनेजर (इंस्ट्रूमेंटेशन) का 1, डिप्टी जनरल मैनेजर (आईटी) का 1, मैनेजर (आईटी) का 1, डिप्टी मैनेजर (आईटी) के 3 और डिप्टी मैनेजर (जियोलॉजी) का 1 पद शामिल हैं।

गैर-तकनीकी विषयों के 32 पदों में सीनियर मैनेजर (लीगल) का 1, मैनेजर (लीगल) के 3, सीनियर मैनेजर (सिक्योरिटी) का 1, मैनेजर (सिक्योरिटी) का 1, सीनियर मैनेजर (मेडिकल) का 1, जनरल मैनेजर (फाइनेंस) का 1, चीफ मैनेजर (फाइनेंस) के 3, सीनियर मैनेजर (फाइनेंस) का 1, डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस) के 2, असिस्टेंट मैनेजर (फाइनेंस) का 1, डिप्टी जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) के 2, डिप्टी मैनेजर (सेल्स) के 6, डिप्टी मैनेजर-एचआरएम (एडमिन) का 1, डिप्टी मैनेजर (लीगल और एचआरएम) का 1, असिस्टेंट मैनेजर (एचआरएम) के 4, असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा) के 2 और असिस्टेंट मैनेजर (कंपनी सेक्रेटरी) का 1 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई के सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार आईआरईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पोस्ट और विषय के अनुसार बीई/बीटेक, एमएससी, एलएलबी, ग्रेजुएट (ईएसएम), एमबीबीएस, सीए/सीएमए/एमबीए, बीई/बीटेक के साथ एमबीए, सीएस, एमए, एचआरएम में एमबीए/एमए/एमएसडब्ल्यू, एचआरएम में एमबीए/एमए/एमएसडब्ल्यू के साथ एलएलबी, आदि होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास योग्यता प्राप्त करने के बाद प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 2 से 20 वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु पोस्ट के अनुसार 28 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, दस्तावेज सत्यापन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, चिकित्सीय परीक्षण, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 40,000 से 2,40,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) के लिए 944 रुपए और एससी/एससी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/महिलाएं और आंतरिक उम्मीदवार के लिए 354 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी