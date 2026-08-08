आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का भाषण छात्रों के लिए प्रेरणादायक : भाजपा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा नेताओं ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया है।
इस समारोह में पीएम मोदी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आप इस समय जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस पल का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, और आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। आज जैसे आपके परिवार के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपना लेकर यहां से निकल रहे हैं।
उनकी स्पीच पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर भाषण प्रेरणादायक होता है। आईआईटी दिल्ली में संबोधन के दौरान ऐसा लगा जैसे कोई मैनेजमेंट गुरु मैनेजमेंट की बारीकियां समझा रहा हो।
भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि आईआईटी हमारे देश का गौरव है और आईआईटी के छात्रों ने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित की है। आईआईटी उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जिसमें लगभग 3,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं के साथ बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। उन्होंने आज भी उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि वे अपने मन की जिज्ञासा को खत्म न होने दें।
आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के 'जेन जी' से जुड़ाव के बारे में पूछे जाने पर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक करने वाले और 'परफेक्ट टेन' गोल्ड मेडलिस्ट अमरप्रीत सिंह ने कहा कि सच कहूं तो यह जुड़ाव महसूस कराने वाला था, और जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया, वह पूरी तरह से जुड़ाव बनाने वाला था। ऐसा नहीं लगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कोई सीनियर हमसे बात कर रहा हो।
उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प समय है, क्योंकि देश न केवल 'जेनजी' या युवाओं की आवाज सुन रहा है, बल्कि उसका सम्मान भी कर रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे समय में हैं, जहां आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, और आपकी बात सुनी जा सकती है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है।"
पेपर लीक की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद में बिल भी पास कर दिया है। इसलिए, यह बहुत सराहनीय है।
कंप्यूटर साइंस में बीटेक, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट, अक्षत सिंघल ने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री असल में कैंपस की सभी छोटी-छोटी चीजों से कैसे वाकिफ थे, जैसे 'नाइटमेस' या पोहा के लिए जिया सराय जाना। यह खास तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री असल में हम सभी से जुड़ने के लिए कितने उत्सुक हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फोकस्ड हैं, और खासकर, पूरी सरकार शिक्षा, खेल और सरकार से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खास तौर पर युवाओं से जुड़े हैं, और हमने हाल ही में देखा कि वह इंस्टाग्राम पर उनसे कैसे जुड़ रहे हैं और युवाओं और पूरी जेनजी से असल में जुड़ने के लिए एक सीधा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं।
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 'परफेक्ट टेन' गोल्ड मेडलिस्ट रामिरेड्डी वेंकट साई रेड्डी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे बहुत गहरा जुड़ाव महसूस कराया। उन्हें हॉस्टल में होने वाली चीजों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने रात के 3 बजे होने वाली घटनाओं का जिक्र किया। इन छोटी-छोटी बातों ने हमें बहुत खुश किया कि इतनी बड़ी हस्ती ने ऐसे छोटे-छोटे पलों को भी ध्यान में रखा।
--आईएएनएस
डीकेएम/एबीएम