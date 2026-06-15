आईआईटी-गुवाहाटी में प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती का मौका, 17 जून तक करें आवेदन

दिसपुर, 15 जून (आईएएनएस)। देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), गुवाहाटी ने संविदा के आधार पर 11 महीने की अवधि के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के दो और एसोसिएट प्रोजेक्ट इंजीनियर के तीन पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

Read More

आईआईटी-गुवाहाटी की ओर से जारी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईआईटी-गुवाहाटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और संबंधित कार्य-क्षेत्र में प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए कम से कम 6 वर्ष एवं एसोसिएट प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी एश्योरेंस के काम का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए 65,500 रुपये और एसोसिएट प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए 49,000 रुपये प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

वॉक-इन इंटरव्यू 19 जून को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के तरीके के बारे में ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीके/पीएम