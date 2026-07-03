6 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक, एसआईटी जांच और इस्तीफों पर होगी चर्चा: दिनेन्द्र दास महाराज

अयोध्या, 3 जुलाई (आईएएनएस)। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने ट्रस्ट की आगामी बैठक को लेकर जानकारी दी। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बैठक 6 जुलाई को शाम 3 बजे अयोध्या की छोटी छावनी में आयोजित की जाएगी। बैठक में सदस्यों को निमंत्रण दिए जाने के सवाल पर महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है।

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उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान एसआईटी की जांच और उससे जुड़े आरोपों के बीच इस्तीफों के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में चल रही एसआईटी जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने जांच प्रक्रिया पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द ही उसका उचित निष्कर्ष सामने आएगा। उन्होंने कहा कि जो जांच चल रहा है बहुत सही चल रहा है और आज नहीं कल वह निर्णय दे देंगे, सही दे देंगे। उसमें राम जी के ऊपर विश्वास बना रहेगा।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस हालिया बयान पर भी महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मठों, संतों और धार्मिक स्थलों को बदनाम करने का एक दौर चल रहा है। इस पर महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, वे राजनीतिक कारणों से ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि रामलला के धाम में आपसी सद्भाव और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। राम जी के यहां आपस में सद्भावना, प्रेम बनाए रखना जरूरी है और देश से प्रेम है तो। जो रामलला के विपक्ष में बोलता है, वह तो देशद्रोही है।

महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने संकेत दिया कि 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और बैठक के बाद आगे की दिशा को लेकर निर्णय सामने आ सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएसके