6-7 जुलाई को जम्मू-कश्मीर दौरे पर रहेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के जनसंपर्क को मजबूत करना और संगठन को और सशक्त बनाना है।

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6 जुलाई को नितिन नवीन जम्मू में रहेंगे, जहां वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर ग्रैंड पैलेस में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान और पार्टी की वैचारिक नींव को मजबूत करने में उनकी भूमिका को याद किया जाएगा।

जम्मू प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा, वह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय और चल रही गतिविधियों का जायजा लेंगे।

इसके बाद, 7 जुलाई को नितिन नवीन कश्मीर जाएंगे, जहां वह भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों और घाटी में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

पार्टी का मानना है कि ये बैठकें जम्मू-कश्मीर में भाजपा की राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी।

कश्मीर दौरे का एक प्रमुख आकर्षण 'यूथ डायलॉग' कार्यक्रम होगा। इस दौरान नितिन नवीन युवाओं के साथ रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और युवाओं के लिए पार्टी के विजन जैसे विषयों पर बातचीत करेंगे। भाजपा इसे युवाओं से जुड़ने और उन्हें लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित करने के अपने व्यापक अभियान का हिस्सा मान रही है।

भाजपा अध्यक्ष का यह दो दिवसीय दौरा जम्मू-कश्मीर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएसके