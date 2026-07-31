21 जुलाई रैली में तय सीमा से अधिक भीड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, तृणमूल के ममता गुट को चेतावनी

कोलकाता, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के मूल लेकिन अल्पसंख्यक गुट को अदालत के आदेश के उल्लंघन पर चेतावनी दी। उन्हें ये चेतावनी 21 जुलाई को मध्य कोलकाता स्थित बिड़ला तारामंडल के सामने आयोजित शहीद दिवस रैली में प्रतिभागियों की संख्या की ऊपरी सीमा तय करने संबंधी अदालत के पूर्व आदेश के उल्लंघन पर दी गई।

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अदालत ने कहा कि रैली में शामिल लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने के आरोप गंभीर हैं और भविष्य में न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट पर न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रतिभागियों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इसी कारण बिरला तारामंडल के सामने की दोनों लेन को अवरुद्ध करना पड़ा, जबकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि रैली के लिए एक लेन को वाहनों के आवागमन के लिए खुला रखा जाए।

यह मामला शुक्रवार दोपहर को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के अंत में जज ने रैली में अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या और बिरला तारामंडल के सामने दोनों लेन को अवरुद्ध करने के संबंध में पूर्व न्यायालय के आदेश के उल्लंघन पर खेद व्यक्त किया।

पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट को 21 जुलाई को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्रॉसिंग के पास सीईएससी हाउस के सामने पारंपरिक स्थल पर बैठक करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी, जिसने रैली की अनुमति तो दे दी, लेकिन कुछ सख्त शर्तें लगा दीं।

दो मुख्य शर्तें थीं कि प्रतिभागियों की संख्या 2,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और बिरला तारामंडल के सामने की दो लेन में से एक लेन वाहनों के आवागमन के लिए खाली रखी जानी चाहिए।

हालांकि वास्तविकता में प्रतिभागियों की संख्या 2,500 की सीमा से कहीं अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप बिरला तारामंडल के सामने की दोनों लेन अवरुद्ध हो गईं और उस व्यस्त क्षेत्र में भारी जाम लग गया।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी