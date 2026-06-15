2027 में भाजपा की सरकार बनेगी और सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी: श्रीराज नायर

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने सपा सांसद जावेद अली खान के बयान (बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है) पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान दिया है, इससे साफ है कि सपा की जमीन खिसक गई है।
मुंबई में आईएएनएस से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी और सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा शोषण की राजनीति की। गुंडा राज और माफिया राज चलाया और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को संरक्षण दिया। जब उनका माई (मुस्लिम-यादव) फॉर्मूला फेल हो गया, तो पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का सहारा लिया। इस प्रकार से सभी प्रकार के हथकंडे अपनाने के बाद जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो अखिलेश यादव अपने मुस्लिम नेताओं से बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बयान दिलवा रहे हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी सच्चाई सामने आएगी। पिछले चुनाव की तुलना में 2027 में बुरी स्थिति समाजवादी पार्टी की होने वाली है। भाजपा की सरकार बनेगी और सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी।
राम मंदिर चंदा विवाद में एसआईटी जांच का जिक्र करते हुए विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि रविवार को हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का पक्ष साफ किया।
उन्होंने कहा कि एफआईआर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। एसआईटी बनाई गई है और रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी। हमारा पक्का विश्वास है कि अगर कोई अपराध पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद हम फिर विस्तार से बात करेंगे।
केरल के तीन वाइस-चांसलरों के संघ के शताब्दी समारोह में शामिल होने से राज्य में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जब इसे लेकर उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि संघ की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने पर तीन उप कुलपतियों पर माफी मांगने का दबाव डालना पूरी तरह गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुसार काम करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी संगठन के कार्यक्रम में जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस या वी.डी. सतीशन संघ के खिलाफ हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर दबाव डालना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और केरल सरकार चुनावी नुकसान से डरी हुई है। कई राज्यों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है। केरल में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी डर से यह हरकतें हो रही हैं।
--आईएएनएस
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