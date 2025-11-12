14 नवंबर को तेजस्वी यादव प्रवासी बिहारी बन जाएंगे: नीरज कुमार

पटना, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्‍वी यादव प्रवासी बिहारी बन जाएंगे।

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर आईएएनएस से कहा कि दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब विपक्षी नेता बचकाने दावे करने लगे हैं— जैसे स्ट्रॉन्गरूम या ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना। ये तो बस उनके आरोपों की शुरुआत है। सच तो यह है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव प्रवासी बिहारी बन जाएंगे।

नीरज कुमार ने आईएएनएस-मैट्रिज एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने अपना मन स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालटेन की लौ फीकी पड़ गई है। जनता को सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के सुशासन पर भरोसा है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने एग्जिट पोल के रुझानों पर कहा कि ए़नडीए की बंपर जीत होगी। जनता का आशीर्वाद और जनादेश सुशासन को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास और स्थिरता की दिशा में जनता ने वोट दिया है। राजद के गुंडों द्वारा सड़कों पर किया गया हंगामा लोगों को पुराने जंगलराज की याद दिला रहा था। बिहार की जनता अब वह दौर कभी नहीं देखना चाहती।

भाजपा नेता संजय मयूख ने भी एग्जिट पोल को लेकर कहा, “परिणाम एग्जिट पोल से भी बेहतर आएंगे। बिहार की जनता पूरी तरह हमारे साथ है। अब इंतजार 14 नवंबर के नतीजों का है।”

वहीं, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते रहे हैं। इस बार बिहार की जनता एनडीए को स्वीकार नहीं करेगी। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। जनता एक-एक वोट की रक्षा मुस्तैदी से कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की जीत होगी और 18 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

