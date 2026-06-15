12वीं पास युवाओं के लिए मौका: बिहार के इस सिविल कोर्ट में अटेंडेंट पदों पर भर्ती, 21 जून आखिरी तारीख

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। कोर्ट में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक खास मौका सामने आया है। सिविल कोर्ट सिवान ने एक वर्ष की अवधि के लिए अटेंडेंट के कुल 10 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

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सिविल कोर्ट की ओर से अटेंडेंट पोस्ट के लिए जारी 10 रिक्तियों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जून तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामले किसी न्यायालय या थाने में लंबित नहीं होने चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति समिति, सिवान के अनुसार विभागीय नियम के आधार पर होगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी सिविल कोर्ट सिवान के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सिविल कोर्ट, सिवान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे प्रभारी पदाधिकारी (प्रशासन), व्यवहार न्यायालय, सिवान पिन कोड- 841226 पते पर तय अंतिम तिथि तक डाक या अन्य माध्यम से पहुंचा दें।

--आईएएनएस

डीके/वीसी