योग मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार : अमित शाह

अहमदाबाद, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के प्रह्लाद नगर गार्डन में योग सत्र में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशभर में हो रहे आयोजनों का हिस्सा था।

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केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने शहर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में नागरिकों और योग करने वालों के साथ हिस्सा लिया।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है, जो मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जावान बनाकर समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। अहमदाबाद में एक सार्वजनिक योग सत्र में भाग लेकर दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ योग दिवस के जश्न में शामिल हुआ।"

केंद्रीय गृह मंत्री की यह भागीदारी ऐसे समय में हुई जब भारत भर में सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों, पार्कों और सामुदायिक जगहों पर लाखों लोगों ने योग सत्रों में हिस्सा लिया।

इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस "स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग" थीम के तहत मनाया जा रहा है। इसका मकसद जीवन भर शारीरिक फिटनेस, मानसिक सेहत और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को उजागर करना है।

पूरे गुजरात में शहरी और ग्रामीण इलाकों में तय जगहों पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अलग-अलग उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया।

इस मौके पर अहमदाबाद में कई योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रहलाद नगर गार्डन शहर की मुख्य जगहों में से एक था।

इस सामूहिक आयोजन के तहत लोग सुबह-सुबह योग आसन और सांस लेने के व्यायाम करने के लिए इकट्ठा हुए। ये कार्यक्रम गांधीनगर जिले के मनसा में राज्य-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के साथ ही आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए।

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को अपनाए जाने के बाद से, यह दिन हर साल मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद सेहत और भलाई के लिए योग को एक समग्र नजरिए के तौर पर बढ़ावा देना है।

इस साल गुजरात में बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों और सामुदायिक संगठनों ने राज्य भर में सैकड़ों जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस