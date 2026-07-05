'विकसित भारत के लिए स्वस्थ नागरिक जरूरी', फिट इंडिया साइकिलिंग कार्यक्रम में बोले मनसुख मंडाविया

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को आयोजित 80वें 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाई, फिटनेस की शपथ दिलाई और लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सामुदायिक साइकिलिंग अभियान में भाग लिया।

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 'फिट इंडिया साइकिलिंग' और 'रन' पहल की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त में श्री सत्य साईं सेवा फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं, बल्कि देश को स्वस्थ, जागरूक और विकसित बनाने का एक जनआंदोलन है।

मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि देश को विकसित बनाना है तो उसके नागरिकों का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज ही मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र की नींव रख सकता है।

उन्होंने कहा कि रविवार को आयोजित यह 80वां 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम है, जिसे श्री सत्य साईं सेवा फाउंडेशन और फिट इंडिया अभियान के सहयोग से देशभर में आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना है कि साइकिल केवल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान भी है।

मंडाविया ने कहा, "साइकिलिंग प्रदूषण का समाधान है। यह हमें फिट रखती है और ट्रैफिक की समस्या को भी कम करती है। एक व्यक्ति यदि नियमित रूप से साइकिल का उपयोग करता है तो वह ईंधन की बचत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। भारत को बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है। यदि अधिक लोग साइकिल अपनाएं तो इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।"

उन्होंने देश में बढ़ती मोटापे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत में हर चार में से एक नागरिक ओवरवेट या मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। यह आने वाले समय में कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने लोगों से मोटापे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जुड़ने और नियमित साइकिलिंग, दौड़ तथा व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।

कार्यक्रम में श्री सत्य साईं सेवा संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष निमिष पांड्या भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखकर उन्हें बेहद खुशी और संतोष मिला है। उन्होंने कहा कि युवाओं का इस प्रकार एक साथ आना इस बात का संकेत है कि समाज में सकारात्मक बदलाव की भावना मजबूत हो रही है।

पांड्या ने कहा कि सत्य साईं बाबा का संदेश "लव ऑल, सर्व ऑल" (सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो) और फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य मिलकर युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा हमेशा चाहते थे कि युवा आत्मविश्वास के साथ मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन जिएं। उनके अनुसार भारत की परंपरा यह रही है कि वास्तविक दिव्यता मनुष्य के भीतर होती है और उसका विकास अच्छे चरित्र से होता है। उन्होंने कहा कि देश को केवल अच्छे नागरिक ही नहीं बल्कि अच्छे इंसानों की भी आवश्यकता है।

निमिष पांड्या ने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त से फिट इंडिया के सहयोग से साइकिलिंग और रन अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देशभर में लाखों युवाओं ने भाग लिया है और विभिन्न शहरों में लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी शृंखला का एक अन्य कार्यक्रम गुवाहाटी में भी समानांतर रूप से आयोजित किया जा रहा है, जबकि इस अभियान का समापन 26 जुलाई को प्रशांति निलयम आश्रम में होगा।

कार्यक्रम में मॉडल और अभिनेता नसीर अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वह सामान्यतः रविवार को देर से उठते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 4:15 बजे उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का माहौल ऊर्जा से भरपूर था और बड़ी संख्या में लोग फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसमें शामिल हुए।

नसीर अब्दुल्ला ने कहा कि खेल मंत्री की मौजूदगी ने प्रतिभागियों का उत्साह और बढ़ा दिया। उनके अनुसार इस तरह के आयोजन लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज में फिटनेस को लेकर सकारात्मक संदेश देते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस