श्रीलंका में डेंगू के नए स्ट्रेन से संक्रमण का खतरा बढ़ा, रोकथाम के लिए अधिकारियों ने शुरू किया अभियान

कोलंबो, 15 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका में डेंगू के मामलों में साल 2026 में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के स्वास्थ्य उप मंत्री हंसाका विजेमुनी ने कहा कि डेंगू वायरस का एक नया स्ट्रेन फैल रहा है, जिससे संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने सोमवार को मच्छरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने और संक्रमण कम करने के लिए पूरे देश में रोकथाम अभियान शुरू किया।
विजेमुनी ने मीडिया को बताया कि देश में पहले पाए गए स्ट्रेन की तुलना में मौजूदा वायरस में कई बदलाव हैं। श्रीलंका में कई लोग शायद पहले इस वेरिएंट के संपर्क में नहीं आए होंगे, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गया है।
श्रीलंका में इस साल अब तक डेंगू के 41,144 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 मौतें हुई हैं। मरने वालों में चार बच्चे भी शामिल हैं। बढ़ते मामलों को रोकने के लिए, सरकार ने 15 से 20 जून तक डेंगू रोकथाम सप्ताह शुरू किया है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 15 से 17 जून तक, यह प्रोग्राम पूरे आइलैंड में पब्लिक जगहों पर फोकस करेगा। इसके बाद 18 जून को यह शिक्षा क्षेत्र में जाएगा, जिसमें स्कूल, प्रीस्कूल, प्राइवेट स्कूल और बच्चों वाले दूसरे संस्थान शामिल होंगे।
19 जून को पब्लिक और प्राइवेट वर्कप्लेस को टारगेट किया जाएगा, जबकि 20 जून को घरों और आस-पास के माहौल की जांच और सफाई के लिए रखा गया है।
विजेमुनी ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू के मामलों में समय-समय पर बढ़ोतरी का अंदाजा था और उन्होंने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार का रिस्पॉन्स मच्छरों की आबादी कम करने और यह सुनिश्चित करने पर है कि मरीजों को उनकी हालत बिगड़ने से पहले, सही समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।
उन्होंने लोगों से मच्छरों के पनपने की जगहों को हटाने और रोकथाम की कोशिशों में मदद करने की भी अपील की और जोर देकर कहा कि सिर्फ़ सरकारी कार्रवाई इसे फैलने से रोकने के लिए काफी नहीं होगी।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि श्रीलंका के कानून के तहत मच्छरों के पनपने की जगहों को रोकने में नाकाम रहने पर सजा हो सकती है। जो लोग गंदे माहौल में डेंगू मच्छरों के पनपने में मदद करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने कहा कि प्रोग्राम के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट्स पर खास ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी उन निर्माण स्थल पर काम पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मांग सकते हैं। निर्माण स्थल पर काम करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं।
नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट ने लोगों से अपने आस-पास मच्छरों के पनपने की जगहों को साफ करने की अपील की है। साथ ही, लोगों से यह भी कहा है कि अगर उन्हें बुखार हो तो तुरंत मेडिकल इलाज करवाएं।