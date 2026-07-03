सरकार की उदासीनता ने ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बना दिया है: बीजद

भुवनेश्वर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। राज्य भर में बुधवार से डॉक्टरों द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बाधा आई। इस बीच विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उसकी उदासीन और लापरवाही भरी नीति के कारण राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं।

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बीजद ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम से लेकर ओपीडी, आईपीडी, आउटडोर मरीजों के इलाज और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की चिकित्सा देखभाल तक, स्वास्थ्य सेवा का हर पहलू बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि 9 जनवरी, 2026 को स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (ओएमएसए) के पदाधिकारियों के बीच डॉक्टरों की 10 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और दो से तीन महीनों के भीतर कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।

मिश्रा ने कहा कि दुर्भाग्यवश, समिति का गठन नहीं हो सका क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव छुट्टी पर चले गए और बाद में सेवानिवृत्त हो गए। परिणामस्वरूप, छह महीने के इंतजार के बाद, ओएमएसए ने 1 जुलाई से प्रभावी हड़ताल का नोटिस जारी किया, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि 2 जून को सरकार के साथ बैठक के बावजूद, डॉक्टरों की मांगों पर कोई ठोस आश्वासन या लिखित प्रतिबद्धता नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि सरकार 30 जून की बैठक में भी कोई विश्वसनीय आश्वासन देने में विफल रही, जिससे डॉक्टरों के पास हड़ताल जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिसने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है।

मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि मरीजों को चिकित्सा उपचार से वंचित न किया जाए। यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

इस बीच, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शुक्रवार को ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (ओएमएसए) को पत्र लिखकर शनिवार को सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया।

--आईएएनएस

एमएस/