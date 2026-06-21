राजकोट बनेगा भारत का पहला '15-मिनट योग शहर', मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने योग दिवस पर की घोषणा

गांधीनगर, 21 जून (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को गांधीनगर जिले के मनसा में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राज्य-स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राजकोट भारत का पहला "15-मिनट योग शहर" बनने जा रहा है।

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गुजरात राज्य योग बोर्ड और राजकोट नगर निगम के बीच हुए एक खास समझौते के तहत शुरू की गई इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि शहर में किसी भी जगह से 15 मिनट की दूरी पर एक योग केंद्र मौजूद हो।

मुख्यमंत्री पटेल ने राज्य के आधिकारिक 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए यह घोषणा की। इस कार्यक्रम में गुजरात भर में 330 से अधिक जगहों पर 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने एक साथ योग सत्रों में हिस्सा लिया।

लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को सिर्फ साल में एक बार मनाए जाने वाले आयोजन तक सीमित न रखकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "आइए, योग को राष्ट्र-निर्माण की एक ताकत बनाएं और 'विकसित गुजरात से विकसित भारत 2047' के संकल्प को पूरा करें।"

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि इस साल का योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के साथ ही मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री की कोशिशों से योग को दुनिया भर में पहचान मिली है और यह बीमारियों से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अहम जरिया बनकर उभरा है।"

आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन जीने का एक आसान और असरदार तरीका है और यह लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है।

उन्होंने 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम, "स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग" पर भी ज़ोर दिया और कहा कि आज के समय में यह बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा, "गुजरात ने योग को बढ़ावा देने में खुद को एक लीडर के तौर पर स्थापित किया है। गुजरात राज्य योग बोर्ड ने 1.5 लाख योग प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। राज्य भर में चलाई गई 5,000 से ज़्यादा मुफ़्त योग क्लास के ज़रिए एक ही साल में आठ लाख से ज़्यादा लोगों ने योग गतिविधियों में हिस्सा लिया है।"

मुख्यमंत्री पटेल ने पर्यावरण को बचाने से जुड़ी कई पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें "एक पेड़ मां के नाम" और "कैच द रेन" (बारिश का पानी बचाना), सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती और मिशन लाइफ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं।

राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन शीशपाल राजपूत ने कार्यक्रम में शामिल लोगों का स्वागत किया और पूरे साल रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' के तहत योग भी कराया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए योग दिवस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा।

--आईएएनएस

ओपी/एएस