पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों और वकीलों ने किया योग, दिनचर्या का हिस्सा बनाने को किया प्रोत्साहित

चंडीगढ़, 21 जून (आईएएनएस)। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा की देखरेख में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया गया। इस मौके पर न्यायाधीश हरसिमरन सिंह सेठी और अन्य न्यायाधीश ने वकीलों के साथ योगाभ्यास किया।

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कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जज और हाई कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और कई तरह के योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया।

इस मौके पर विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को भारत की प्राचीन विरासत की अनमोल देन, योग के बेमिसाल फायदों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि योग शारीरिक फिटनेस, मानसिक सेहत, भावनात्मक संतुलन और सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से लचीलापन, ताकत, एकाग्रता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही यह तनाव को कम करने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

प्रतिभागियों को शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। योग केवल शारीरिक व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो आंतरिक शांति, आत्म-अनुशासन और समाज व प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजूबूती पैदा करने का एक असरदार जरिया है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाने से योग के जरिए स्वास्थ्य, वेलनेस और लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता फिर से साबित हुई।

दुनिया भर में हर साल 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया जाता है। इस साल भी पूरे देश में यह दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसका मकसद योग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन पाने के लिए इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

--आईएएनएस

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