पीएम मोदी की कोशिशों ने योग को वैश्विक मंच तक पहुंचाया : जगदीश विश्वकर्मा

अहमदाबाद, 21 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर योग को बढ़ावा देने की कोशिशों ने भारत की एक प्राचीन पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले आंदोलन में बदल दिया है।
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से साबरमती रिवरफ्रंट पर नागरिकों के साथ एक बड़े योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीश विश्वकर्मा ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग के बारे में दुनिया भर में जो जागरूकता बढ़ी है, वह प्रधानमंत्री के लगातार प्रयासों का नतीजा है।
विश्वकर्मा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से भारत की प्राचीन विरासत, योग के बारे में जागरूकता पूरी दुनिया में फैली है। इन्हीं प्रयासों के कारण हम 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं।"
उन्होंने योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम से कहीं ज्यादा बताते हुए कहा कि यह जीवन जीने का एक समग्र तरीका है। उन्होंने कहा, "योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो शरीर, मन और आत्मा में संतुलन लाता है।"
विश्वकर्मा ने नियमित योग अभ्यास के फायदों पर जोर देते हुए कहा कि इससे तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया और खासकर युवाओं से इसे अपनाने को कहा।
उन्होंने कहा, "नियमित योग अभ्यास से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत होती है और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में मदद मिलती है।" साथ ही, उन्होंने नागरिकों से योग को रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने का संकल्प लेने की अपील की।