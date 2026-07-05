नमो स्वच्छता अभियान: सोला सिविल अस्पताल से 79 किलो ठोस कचरा हटाया गया, मरीजों की सुरक्षा को बेहतर बनाना मकसद

अहमदाबाद, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल ने राज्य सरकार के 'नमो स्वच्छता अभियान' के तहत 79 किलो ठोस कचरा हटाया है। 159 बेकार हो चुके मेडिकल उपकरणों को हटाने (स्क्रैप करने) की प्रक्रिया शुरू की है और बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस का काम किया है, जिसमें 508 फायर एक्सटिंग्विशर की सर्विसिंग भी शामिल है। इस अभियान का मकसद साफ-सफाई और मरीजों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

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राज्य सरकार द्वारा पूरे गुजरात में चलाए जा रहे इस अभियान का फोकस अस्पताल में होने वाले संक्रमण (नोसोकोमियल इन्फेक्शन) को कम करने पर है। इसके लिए गहन सफाई, कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन) और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जा रहा है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अलग-अलग विभागों से लगभग 79 किलो ठोस कचरा हटाया गया है, जबकि तय प्रक्रियाओं के अनुसार 159 बेकार मेडिकल उपकरणों और 1,365 खराब हो चुकी वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. हेमांगिनी पटेल ने कहा कि अस्पताल में होने वाले संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अस्पताल में सफाई, कीटाणुशोधन और अनावश्यक सामान हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "मरीजों के लिए सुरक्षित और साफ माहौल बनाने के लिए पूरे अस्पताल में लगातार निगरानी रखी जा रही है।"

इस अभियान में इनडोर और आउटडोर एरिया, अस्पताल परिसर और टॉयलेट शामिल हैं। सफाई अभियान के साथ-साथ, अस्पताल ने 508 फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करने या लगाने का काम भी पूरा कर लिया है।

जरूरी सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस का काम भी किया गया है। जांचे गए 319 नलों में से 56 की मरम्मत की गई या उन्हें बदला गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 63 बल्ब और 22 सीलिंग फैन की मरम्मत की गई।

अस्पताल के 575 फर्नीचर, मेडिकल और आईटी उपकरणों में से 103 की मरम्मत की गई और उन्हें इस्तेमाल के लिए ठीक किया गया।

डॉ. पटेल ने कहा कि लगभग 300 पुरानी बेडशीट, तकिए के कवर और गद्दों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का काम भी शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को तय कलर-कोडेड अलग-अलग करने के सिस्टम का इस्तेमाल करके बायोमेडिकल कचरे के वैज्ञानिक निपटान (डिस्पोजल) पर विशेष ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फर्श, दीवारों, खिड़कियों, ग्लास पैनल और सीलिंग फैन की नियमित सफाई की जा रही है, साथ ही टॉयलेट, बाथरूम और टूटी हुई टाइलों की मरम्मत जैसे सिविल काम भी किए जा रहे हैं।

डॉ. पटेल ने कहा, "सफाई कोई एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि सालभर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासन अस्पताल में होने वाले संक्रमण के मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के रिश्तेदारों ने भी इस अभियान के दौरान अपने अनुभव साझा किए। सानंद के प्रकाश कुमार मेनिया ने बताया कि डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों और अन्य स्टाफ ने तुरंत और सहयोगपूर्ण सेवा दी।

उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई बनाए रखने में मदद करने के लिए आने वाले लोगों से अपील भी की। बोडकदेव की अमी पटेल ने कहा कि सोला सिविल अस्पताल आने के बाद सरकारी अस्पतालों के बारे में उनकी सोच बदल गई है।

उन्होंने कहा, "सोला सिविल अस्पताल आने के बाद सरकारी अस्पतालों के गंदे होने की गलतफहमी पूरी तरह दूर हो गई है। लगातार सफाई, साफ पीने का पानी और व्यवस्थित माहौल के कारण यह अस्पताल किसी कॉर्पोरेट अस्पताल से कम नहीं लगता।"

कोविड-19 महामारी के समय से अस्पताल में सेवा दे रहीं सफाई कर्मचारी रमीला मकवाना ने बताया कि मरीजों के बिस्तर, लॉकर, वेंटिलेटर और मॉनिटर जैसे संवेदनशील उपकरणों की हर दिन अच्छी तरह सफाई और कीटाणु-मुक्त (डिसइंफेक्ट) किया जाता है।

उन्होंने कहा, "जरूरत पड़ने पर मरीजों की चादर भी दिन में दो बार बदली जाती हैं।"

अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह पहल सफाई के स्तर को बेहतर बनाने, संक्रमण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के साथ-साथ मरीजों और आने वाले लोगों के लिए साफ और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की उनकी चल रही कोशिशों का हिस्सा है।

--आईएएनएस

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