मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत

इंफाल, 9 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार इंफाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों दोनों में कुशल मानव संसाधन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और उन्नत चिकित्सा तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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इंफाल के लैम्फेल में हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट से पहाड़ी जिलों में तैनाती के लिए 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी जिलों में हेल्थकेयर तक पहुंच को मजबूत करने के सरकार के वादे के तहत ये सुविधाएं दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले लोगों तक जरूरी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि ये 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स कम सुविधा वाले और दूर-दराज के पहाड़ी जिलों में हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करेंगी और यह पक्का करेंगी कि अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज हर नागरिक के घर तक पहुंचें। यह पहल पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने, हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने और एक स्वस्थ, मजबूत और बीमारी-मुक्त मणिपुर बनाने के लिए सरकार के पक्के इरादे को सुनिश्चित करती है।

मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत ये 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की गई हैं। इनका मकसद आदिवासी और कमजोर आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स कई तरह की हेल्थकेयर सर्विसेज देंगी, जिनमें आम ओपीडी कंसल्टेशन, बेसिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, जरूरी दवाइयां बांटना और मां-बच्चे की हेल्थकेयर सर्विसेज शामिल हैं। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग भी करेंगी, मुंह की हेल्थकेयर सर्विसेज देंगी, हेल्थ एजुकेशन और जागरूकता प्रोग्राम आयोजित करेंगी और जरूरत पड़ने पर स्पेशलाइज्ड इलाज के लिए रेफरल सर्विसेज की सुविधा भी देंगी।

कार्यक्रम में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी सुमंत सिंह, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉ. एन. हेमंतकुमार सिंह, नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) मणिपुर के स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉ. एम. दिनेश सिंह और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट के अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी