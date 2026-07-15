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कंधे की सर्जरी के बाद मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 15, 2026, 12:10 PM
कंधे की सर्जरी के बाद मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण

अमरावती, 15 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को बुधवार को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनके दाएं कंधे की सर्जरी हुई थी।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, वह अब हैदराबाद पहुंचेंगे और अपने घर पर आराम करेंगे। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, तीन सप्ताह बाद उनकी फिजियोथेरेपी शुरू की जाएगी।

जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की 11 जुलाई को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाएं कंधे की सर्जरी हुई थी।

डॉक्टरों ने उन्हें तीन सप्ताह तक आराम करने और उसके बाद फिजियोथेरेपी शुरू करने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक, ऑपरेशन किए गए कंधे को पूरी तरह सामान्य होने में करीब चार महीने लगेंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 12 जुलाई को अस्पताल पहुंचकर पवन कल्याण से मुलाकात की थी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी।

नायडू ने कहा था, "डॉक्टरों ने उन्हें तीन सप्ताह आराम करने और उसके बाद फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी है। उनके दूसरे कंधे में भी समस्या है, जिसके लिए डॉक्टर फिलहाल फिजियोथेरेपी की सलाह दे रहे हैं। छह महीने बाद उसकी स्थिति का फिर से आकलन किया जाएगा और आगे के इलाज पर फैसला लिया जाएगा।"

अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया था कि पवन कल्याण के दाएं कंधे में रोटेटर कफ इंजरी पाई गई थी। इसमें सुप्रास्पिनेटस और इन्फ्रास्पिनेटस टेंडन में गंभीर क्षति के साथ ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हड्डी में फ्रैक्चर भी शामिल था।

इस चोट की सफल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, यह सर्जरी अस्पताल के डायरेक्टर (आर्थ्रोस्कोपी एवं शोल्डर सर्विस) डॉ. दिनशॉ पारडीवाला ने की। सर्जरी सफल रही और पवन कल्याण की रिकवरी अच्छी चल रही है।

बुलेटिन में कहा गया, "आराम और शुरुआती रिकवरी के बाद पवन कल्याण एक व्यवस्थित शोल्डर रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम से गुजरेंगे। उम्मीद है कि अगले चार महीनों में उनके कंधे की कार्यक्षमता पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 13 जुलाई को अस्पताल पहुंचकर पवन कल्याण से मुलाकात की थी। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम