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स्वास्थ्य

केरल के त्रिशूर में लॉज के कमरे में महिला और नवजात शिशु मृत मिले, जांच शुरू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 30, 2026, 06:21 PM
केरल के त्रिशूर में लॉज के कमरे में महिला और नवजात शिशु मृत मिले, जांच शुरू

त्रिशूर, 30 जून (आईएएनएस)। केरल के त्रिशूर शहर में मंगलवार को एक लॉज के कमरे से 30 वर्षीय महिला और उसके नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

मृतका की पहचान त्रिशूर जिले की निवासी ज्योति (30) के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, महिला की मौत प्रसव के बाद हुई जटिलताओं के कारण हो सकती है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले के कई पहलू अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

जांच के तहत एक ऑटो रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसे महिला का मित्र बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, ज्योति 27 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे शहर के एक निजी लॉज के कमरा नंबर 108 में ठहरी थी। उसे वहां एक ऑटो रिक्शा चालक लेकर आया था, जिसे लॉज का स्टाफ पहले से जानता था।

लॉज कर्मचारियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब महिला ने कमरा लिया था, तब उन्हें उसके गर्भवती होने की जानकारी नहीं थी।

पुलिस ने बताया कि जब महिला बार-बार किए गए फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, तब चिंता पैदा हुई। इसके बाद ऑटो रिक्शा चालक उसकी जानकारी लेने के लिए लॉज पहुंचा।

जब कमरे का दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने लॉज प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस और अग्निशमन एवं बचाव सेवा (फायर एंड रेस्क्यू सर्विस) की टीम मौके पर पहुंची।

कमरा अंदर से बंद था, इसलिए कई प्रयासों के बाद अधिकारियों को दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। कमरे में प्रवेश करने पर महिला और नवजात शिशु दोनों मृत पाए गए।

जांचकर्ताओं का मानना है कि महिला ने लॉज के कमरे में ही बच्चे को जन्म दिया था।

पुलिस को आशंका है कि अत्यधिक रक्तस्राव या प्रसव के बाद उत्पन्न हुई किसी अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण महिला की मौत हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

पुलिस ज्योति और ऑटो रिक्शा चालक के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में वह अकेले लॉज में क्यों रह रही थी।

फोरेंसिक जांच के लिए कमरे को सील कर दिया गया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम