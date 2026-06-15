कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। आयुष मंत्रालय ने सोमवार को इस सालाना कार्यक्रम के लिए देशव्यापी और वैश्विक काउंटडाउन की औपचारिक शुरुआत की।

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यह घोषणा यहां आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान की गई।

आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि मुख्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' का अनावरण किया, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

जाधव ने कहा, "पूरी दुनिया में लोग पहले से कहीं अधिक लंबा जीवन जी रहे हैं। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ये अतिरिक्त वर्ष स्वस्थ, सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक हों। योग, हेल्दी आयु के लिए एक आजमाया हुआ और समग्र रास्ता दिखाता है।"

मंत्री ने इस आयोजन की वैश्विक पहुंच पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विदेशों में स्थित 210 से अधिक भारतीय मिशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के समन्वय से विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस समारोह का आयोजन करेंगे।

उन्होंने कहा कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अपनाने के बाद से योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

जाधव ने कहा, "आज योग ने सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं की सीमाओं को पार कर लिया है। यह एक साझा वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है जो लोगों को स्वास्थ्य, सद्भाव और कल्याण की खोज में एक साथ लाता है।"

इसके अलावा, मंत्री ने घोषणा की कि 14 जून को आयोजित राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र में एक साथ चार लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।

उत्सवों के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 प्रतिष्ठित स्थानों पर विशेष योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

आयुष मंत्रालय 13 से 20 जून तक 'गंगोत्री से गंगासागरः गंगा तट योग यात्रा' का भी आयोजन कर रहा है, जो योग को पर्यावरण जागरूकता, नदी संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से जोड़ता है।

मुख्य कार्यक्रम से पहले कोलकाता में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 19 जून को 'दौड़ से ध्यान' और 20 जून को 'वंदे योगम' शामिल हैं, जो फिटनेस, स्वास्थ्य, देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत के मिश्रण को प्रदर्शित करेंगे।

जाधव ने लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि योग मानवता के लिए भारत के सबसे बड़े योगदानों में से एक है और लोगों से स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए इसे दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

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